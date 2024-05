Pablo Herrera estará esta noche junto a José Antonio Neme y María Jimena Pereyra en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, donde tocará varios temas, entre ellos, la posibilidad de incursionar en la política.

En un avance al que BioBioChile pudo acceder, se anticipó que Julio César Rodríguez le preguntará al cantante si acaso le gustaría meterse en el ámbito político.

“No lo descarto”, responderá la voz de “Tengo un amor“. “Creo que es una instancia en donde uno puede pelear por que todas las cosas que se concreten, sé que es peludo”, complementará.

Pablo Herrera no descarta una carrera política

Con ello, el conductor del espacio de conversación le consultará al artista sobre la idea de ser Ministro de Cultura. “Yo encantado, sería feliz”, le dirá Herrera, quien incluso detallará bajo qué gobierno le gustaría trabajar.

“Ojalá de la Evelyn Matthei. Me encanta ella, la encuentro súper eficiente y yo he estado con ella en diferente forma, y es muy simpática, de verdad, la siento que es una persona muy honesta, que le haría un bien al país“, opinará Pablo esta noche.

“Tal vez ahí (en el cargo) se puede hacer muchas cosas no sólo con la música, tú tienes la facultad de hermosear una ciudad, como el Barrio Yungay, que es súper tranquilo ahora, que no matan a nadie, según Boric“, lanzará el cantautor.

Respecto a sus polémicos dichos emitidos tiempo atrás en La Radio sobre la delincuencia y la comunidad extranjera, Herrera aclarará que “jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano, yo dije en el calor de la conversación (…) que hay que correrle balas a los delincuentes“.

“Cuando yo me refería a la cultura de mierda, cultura de mierda es aquella costumbre que no tiene que ver con nosotros. Yo he sido inmigrante en muchos países, he vivido en muchos lugares fuera de Chile y creo que cada vez que voy, aporto“, agregará.

Pablo añadirá que a los chilenos nos costó mucho dejar de fumar en los espacios públicos, no botar los cigarros, la basura, para que venga gente con otra costumbre: “Ellos hacen su vida en las veredas, en Chile no se hace. No se ‘parrillea’ en las veredas, hay lugares, se usa el jardín de la gente, por respeto”.