Alison Mandel estuvo junto a Karla Rubilar y Christian Pino en Todo va a estar bien, instancia donde se refirieron a los polémicos dichos de Pablo Herrera sobre la comunidad migrante y la delincuencia.

Hay que recordar que en conversación con La Radio, Herrera hizo un llamado a “correrles bala” a todos los extranjeros que delinquieran. El cantante, además, expresó que éstos habían traído a Chile su “cultura de mierda”.

Frente a ello, Eduardo de la Iglesia le preguntó a Rubilar y a Pino qué opinaban sobre los controversiales comentarios, pues la pareja mantiene una amistad desde hace tiempo con el intérprete de Tengo un amor.

Alison Mandel frena en seco a Karla Rubilar

“Nos llamó mucho la atención que hubiese entrado en ese tema”, dijo Karla en primer lugar. “Él mismo reconoció que hubo una frase que lo enredó, digamos, pero de otra forma ha tratado de transmitir el sentimiento que tienen algunas personas, pero bien marcado hacia la delincuencia. Yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante“, argumentó la exministra de Desarrollo Social.

En aquel momento, Alison Mandel la interrumpió: “Yo creo que sí quiso. Perdón. Yo soy completamente opuestamente aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Lo que dijo fue súper violento”.

“Quizás no lo dijo con las mejores palabras”, expresó Christian, a lo que la humorista manifestó que en ese caso, habría sido mejor que Herrera no hubiese dicho nada porque “fue violento, fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres, ‘con sus comidas de mierda’“, lanzó Mandel, citando al músico.

“Eso a mí me pareció muy violento (…), fue pedante. No sé si se desdijo o quiso decir algo y después dijo otra cosa, porque yo encontré que fue claro en su declaración“, cerró la standupera.

Tras ello, el conductor del programa contó que el cantante había asistido también a su espacio de conversación, y que ahí había reafirmado sus dichos. “Dijo ‘lo sostengo"”, recordó De la Iglesia.

“Yo creo de verdad que él quiso siempre hacer la distinción de delincuente/migrante”, discrepó Rubilar. “Yo no he visto un Pablo Herrera xenófobo, eso no lo veo. De verdad, en el Pablo que nosotros conocemos, yo no he visto un Pablo xenófobo”, expresó.

“He visto un Pablo que está chato, como mucha gente, de la delincuencia que se ha asociado, lamentablemente, a ciertas migraciones, no a la migración en general. Yo creo que hoy día no es popular decirlo, pero creo que la migración ordenada, segura y regular, hace crecer los países“, añadió la política.