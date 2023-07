A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la periodista y animadora de televisión Diana Bolocco quiso pedir disculpas a sus seguidores debido a cómo se abordó el caso del presunto maltrato contra Bigote, la mascota de Gran Hermano.

Durante la tarde del lunes, los usuarios en redes sociales comenzaron a denunciar una serie de acciones de parte de algunos participantes del reality en donde amenazan de muerte al animal, además de acusar de lastimar al animal por parte de uno de ellos.

Es por aquellos episodios que la producción lanzó un comunicado la noche del lunes, donde advirtieron que a la siguiente falta contra la mascota, se tomarían “las medidas más severas que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

Sin embargo, el anuncio no dejó felices a los fanáticos del programa, quienes criticaron entonces a la animadora del espacio, Diana Bolocco, producto de las medidas del espacio.

“Quiero hablar de un tema que me tiene mal, el tema del trato de Bigote dentro de la casa de Gran Hermano”, dijo Bolocco durante su transmisión en vivo junto a su esposo Cristián Sánchez.

En esa rama, Bolocco reconoció que no había sido consciente del revuelo que trajo el comunicado, en especial por no utilizar seguido sus redes sociales, pero que los comentarios que recibió en Instagram le hicieron alzar la voz.

“Entiendo que algo que dije o que no dije, claramente lo expresé muy mal, porque de ahí se entendió que yo relativizaba el maltrato animal. No le daba importancia a la no tenencia responsable de mascotas”, comenzó explicando.

Así, la también influencer destacó que “quiero, primero, pedir perdón por eso, porque no fue mi intención expresarlo de esa manera y porque no me representa como persona”.

“Soy respetuosa de todas las mascotas (…) soy respetuosa de los animalitos, y también de las personas, y eso me define como persona”, explicó entonces.

Respecto a sus palabras en el programa, Bolocco sostuvo que “lo que dije, o lo que me faltó decir, lo hice muy mal, claramente, porque muchas personas se sintieron ofendidas e interpretaron de mala manera mis palabras”.

“Pido perdón y a raíz de eso, creo que también tenemos que revisarnos y entender que, lo que sea que diga una persona, algún error que cometa, no lo define como persona”, mencionó también.

Sobre los comentarios que ha recibido, Bolocco denunció que “me han dicho ‘encubridora de maltratadores de animales’, en fin, un montón de cosas en las que no quiero entrar, pero sí lo he visto en mis redes sociales, en mis últimas dos publicaciones y sentí que tenía que salir a aclararlo, a pedir perdón a quien se sintió ofendida y a decir que no me define como persona”.

De todas formas, explicó también que “yo me puedo hacer cargo de mis palabras, de lo que dije o no dije. (Pero) no puedo hacerme cargo de lo que pasó dentro de la casa, de lo que han hecho los jugadores dentro de la casa, de lo que han dicho”.

“Tampoco me puedo hacer cargo de las reglas del programa, de las actividades, de cómo se editan las notas, cómo se tratan los temas y de las sanciones”, aseveró.

De todas formas, la animadora de Gran Hermano añadió que “yo entiendo que hay un montón de gente que pide ciertas sanciones para algunos jugadores, no voy a entrar en el tema específico”.

“Sé que hay una sanción específica (que piden), pero eso no pasa por mí. Yo soy miembro, trabajadora, de un equipo, de un montón de gente que también hace su mejor esfuerzo”, dijo.

Al respecto, Bolocco destacó que el reality trajo a la mesa diferentes temas de conversación. Entre ellos, tenencia responsable, la diferencia generacional y más.

Asimismo, llamó a tener cuidado a los mensajes en redes sociales, invitando a la precaución “cuando un tema se transforma en una avalancha de odio”.