Los maltratos que recibió Bigote dentro de la casa de Gran Hermano siguen trayendo consecuencias para el programa. Ya no sólo el público ha alzado la voz contra lo ocurrido, sino que ahora también lo hizo un auspiciador del programa.

A través de redes sociales, una usuaria emplazó a la aplicación de delivery Pedidos Ya, una de las marcas más presentes en el reality show, donde les pidió pronunciarse ante lo ocurrido con el perro de 11 meses.

“Qué pena que auspicien un reality que hace caso omiso al maltrato animal”, escribió la tuitera, recibiendo la respuesta de la empresa.

“No apoyamos en absoluto el comportamiento hacia Bigote por parte de algunos integrantes del reality Gran Hermano. Tampoco representan los valores de nuestra marca. Por lo que ya (estamos) en conversaciones con el canal para tomar medidas al respecto“, sentencia la respuesta del auspiciador.

Fuentes de BioBioChile conocedoras del tema confirmaron que efectivamente exitió una conversación entre la marca y Chilevisión respecto a los polémicos episodios.

Recordemos que Pedidos Ya está presente en la compra semanal que hacen los concursantes.

¿Qué pasó con Bigotes en Gran Hermano que preocupó hasta a un auspiciador?

Recordemos que los polémicos momentos comenzaron a viralizarse durante la jornada del lunes. Uno de ellos corresponde a un video, donde se ve a Lucas Crespo, uno de los jugadores, apretando el hocico del perro hasta hacerlo llorar.

El otro polémico instante fue protagonizado por Fernando “Bambino” Altamirano y sus dichos en medio de una conversación por el presupuesto mensual de su comida, y el debate de si comprar o no alimento para el can. “Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto?”, a lo que rápidamente complemento: “De hambre”.

Ambos episodios fueron duramente criticados en redes sociales, e incluso Brownie Presidencial, el perro del presidente Gabriel Boric, lanzó una carta abierta exigiendo la expulsión de los concursantes.

Tanto el programa como el canal también hicieron presente su malestar a los concursantes, aunque no hubo sanciones de por medio.

“Bigote ingresó a la casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano. Estábamos seguros de que recibiría solo amor”, se dijo en un comunicado leído por Diana Bolocco a los participantes.

“Sin embargo, con el paso de los días, he visto actitudes que no logro comprender. Chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal que me han obligado a hacer este llamado de atención”, prosiguió.

Asimismo, en el comunicado se advirtió que “si vuelvo a ver una conducta, un trato, un comentario, trato o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

Tras la declaración, cada integrante se mostró extrañado por las acusaciones, incluyendo a “Bambino” y Lucas, quienes fueron directamente acusados por los usuarios en redes sociales.

“(Bigote) era invisible, como lo siguen siendo todos los demás”

Recordemos que Bigote llegó a Gran Hermano tras ser rescatado con la ayuda de una organización pro animal.

“Hasta entrar a HG, Bigotes podría haber sido uno más de los animales que nacen y mueren en las calles. Y si no lo rescatábamos nosotras, nadie se iba a dar cuenta. Era invisible, como lo siguen siendo todos los demás”, escribieron en su cuenta de Instagram, Bichos de Palitos, quienes entregaron al perro al cuidado del programa.

“Hoy todos se rasgan las vestiduras hablando de maltrato animal por los desagradables comentarios de algunos participantes y un apretón de hocico, pero no ven el maltrato del que los sacamos todos los días”, añadieron.

“Ojalá pudiéramos darle tanta visibilidad a todos. No queremos sacar a Bigotes de la casa. Hacerlo es como obligar a una mujer a taparse para que no la acosen”, sentenciaron.

“Bigotes, igual que una mujer sexy, es un estímulo. El agresor que reacciona a ese estímulo de una manera inadecuada es a quien se debe sancionar y expulsar”, reiteraron, agregando que han sido víctimas e críticas y cuestionamientos.