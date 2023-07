La conductora del programa web Sin editar, Pamela Díaz, reveló en un podcast que hace algún tiempo su hija mayor, Trinidad Neira, dejó su hogar para irse a vivir con su actual pareja, el artista conocido como Bimza.

Fue en conversación con las conductoras de “Con la ayuda de mis amikas” que la ex La noche es nuestra, dijo: “Ya se fue de la casa, tiene 21 años”, afirmó detallando que no fue un proceso complejo para ella.

“Encuentro que es muy bacán, y si puede hacerlo y vive con el pololo, entonces lo pasa bien y disfruta, y tenemos una linda comunicación, entonces que se vaya”, aseguró.

No obstante, pese a que la joven llevan un tiempo lejos viviendo fuera del hogar familiar, Pamela aclaró que aún mantiene un espacio para ella en su casa: “Está su habitación arriba, y hasta el momento no he tocado nada, porque ese es el núcleo de mi casa con mis tres cabezones donde no entra nadie más”.

La relación de Pamela Díaz y su hija Trinidad lejos de casa

En la misma entrevista, la ex chica reality reveló detalles de su actual relación con Trinidad, la hija en común que tuvo con Manuel Neira, su exmarido.

“Yo carreteo con la Trini. El martes pasado le digo: ‘¿Vamos a carretear?’ Y fue con el pololo, yo con amigas, y lo pasamos bacán“, dijo sobre su cercanía.

Sin embargo, aclaró que no siempre la relación se da igual de bien: “Hablamos muy cara de palo. A veces nos peleamos, nos alejamos, pero como no sabemos pedir disculpas, ahora decimos harto ‘gracias’, y no necesito que me diga: ‘Mamá, perdón porque me mandé una cagá"(sic), no“.

“Con la Trini lo pasamos súper, aunque es más tímida. Tiene obviamente un tema conmigo, como que le da vergüenza, que le digan que es hija de, parte de su cabeza que no he podido cambiar porque soy su madre y no lo entiende“, agregó, según recogió Página 7.

Actualmente, la joven mantiene una relación con el artista urbano conocido como Bizma, quien es hijo del cantante de música tropical y líder de Noche de Brujas, Kanela.