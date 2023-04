Daniela Aránguiz sigue dando de qué hablar en redes sociales tras su ruptura con el futbolista Jorge Valdivia, esto luego de compartir por algunos momentos una carta del deportista en donde le pedía una última oportunidad para continuar con su relación.

Pese a que borró la publicación a los pocos minutos, dicho escrito continuó circulando en redes sociales. Sin embargo, aquella publicación desencadenó la reacción de Anita Alvarado, quien, a través de una publicación en las redes sociales de Duplos, se refirió a dicha carta.

“Qué ridícula”, comenzó escribiendo Alvarado, acusando a Aránguiz de “enamorada eterna”. “Entiende que no te ama. Eso fue hace mucho tiempo, solo quieres que la persona con quien está se ponga celosa”, aseguró.

En esa rama, Alvarado continuó: “Espera tres meses y ella estará embarazada. Ufff, quiero ver si tú no le pondrás problema para que él vea a sus hijos. Eso dijiste: nunca le negarías entrar a la casa de ustedes a ver a sus hijos. Veamos si es verdad”.

La carta de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz

Si bien se desconoce la fecha de dicha carta, en ella Valdivia le escribe a Aránguiz esperando su perdón.

“Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena, y miraba a Jorgito, a la Agu (sus hijos) tan grandes, donde ahora pudimos aprovechar más momentos nuestros a solas”, comenzó escribiendo en la carta.

“Es verdad. Fui un verdadero CSM. Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo”, continúa el escrito.

“Le pido a Dios que me veas, que me creas. Si tú me dejas entrar de nuevo a tu vida, jamás te voy a soltar. Solo lo haré el día que nos tengan que enterrar”, habría escrito Valdivia.

Así, la misiva continúa: “Y arriba en el cielo, te voy a buscar para poder pololear contigo. Si Dios decide que lo nuestro se acabe ahora, quiero que sepas que fuiste y será lo más lindo que la vida me puso”.

“Aunque estemos separados, serás lo más importante que tuve. El sueño más lindo que soñé”, cierra la carta.