La animadora de televisión Yamila Reyna se refirió a su reciente nominación a los premios Copihue de Oro, recordando la polémica que tuvo con Raquel Argandoña durante el fin de semana, luego de que esta última criticara el éxito de la argentina.

Todo ocurrió en el programa Tal Cual de TV+, donde Argandoña trató a Reyna de “regalona” del canal TVN, insinuando incluso a que la animadora habría salido con alguien para alcanzar el éxito.

Así, luego de que se publicaran las nominaciones, Reyna compartió una captura de la lista de nominadas a Mejor Animadora de Televisión 2023.

“¿Van a decir que me acuesto con el público también para ser nominada?”, se restó a decir, recordando los comentarios de Argandoña.

Poco después, compartió un video expresando de forma más abierta su sentir por el reconocimiento. “No quiero llorar, pero estoy muy emocionada por la nominación a mejor animadora 2023″, comenzó diciendo.

“Ahora estar en un nuevo rol y al lado de estas genias como la Mary (Godoy), la Karen (Doggenweiler) o la Milla (Viera) me siento honrada y muy emocionada”, aseguró, apuntando poco después que “cuando eres buena, te pasan cosas buenas”.

Los comentarios de Raquel Argandoña sobre Yamila Reyna

Todo ocurrió la semana pasada en el programa Tal Cual, espacio que anima. Entonces, hablando sobre diferentes rostros de televisión, hizo referencia a Reyna.

“¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale la argentina del 7. Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto”, lanzó entonces.

Los comentarios de la expanelista de Zona de Estrellas fueron replicados en redes sociales, donde Reyna lamentó el trato de la figura de televisión en su contra, lamentando “que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo”.

“Llevo más de 20 años de trabajando, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy”, aseguró. “Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”, cerró entonces.