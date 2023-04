Esta semana hicieron ruido los comentarios de Raquel Argandoña sobre Yamila Reyna, rostro de TVN, que fue criticada por su posición y éxito en el canal nacional.

“Perdón, ¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7. Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto”, mencionó Argandoña durante el programa Tal Cual, donde es panelista.

Ante sus ácidos comentarios, Yamila Reyna respondió, dejando una reflexión en una publicación del medio Tiempo X, que cubrió los dichos de Argandoña.

“Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo“, escribió en la red social. Asimismo, mencionó su trayectoria en la televisión: “Llevo más de 20 años de trabajando, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy“, aseguró.

“Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”, cerró.

Por otra parte, Reyna no fue la única que se inquietó con los comentarios de Argandoña, puesto que la actriz y modelo Mariela Montero también salió a decir unas palabras de respaldo.

“La envidia no tiene edad! My God,hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos. Hay gente con carisma ,talento que trabaja muy duro para alcanzar sus sueños”, comentó en la noticia.