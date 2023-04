A través de sus redes sociales, el cantante urbano Matías Muñoz, mejor conocido como Marcianeke se refirió a su actuar en uno de sus conciertos, cuando rechazó una bolsa con presunta droga en medio de uno de sus conciertos.

El momento, que acabó siendo viral en Tiktok y aplaudida en redes sociales, mostraba cómo mientras cantaba, una pequeña bolsa llega hasta él, quien la lanza de regreso. “Oye no hagan más esta huevada (sic) ¿ya?. La pulenta”, dice en el video.

En sus historias de Instagram, el cantante compartió su sentir luego de que la cuenta de Instagram Teletrap informara sobre el momento viral, donde acusó incluso que aquella acción se repetía constantemente en sus presentaciones.

“Ya es weá (sic) esto que me ofrezcan drogas en los shows, no porque yo cante sobre cosas así, significa que siga haciéndolo”, comenzó diciendo en sus redes sociales.

Así, en referencia a su rehabilitación por su adicción a las drogas, Muñoz afirmó que “ya hay varios amigos del círculo musical que notan los cambios y con eso estoy conforme”.

“Yo canto lo que vivo y viví, y al que no le guste, hay más artistas que escuchar y que cantan lo mismo que yo, pero como les gusta dejarme mal a mí, así es la cosa”, lamentó.

“Muchas bendiciones, y si siguen pasando cosas así, seguiré tirándolo a la mierda, porque hay que saber decir que no”, cerró el artista.

En diciembre de 2022, Muñoz transparentó su sentir en el programa Urbanos, con María Luisa Godoy en el espacio Urbanos, donde habló de su tratamiento para dejar las drogas.

“(Estuve) refugiándome en droga y hueás (sic), creyendo que estaba bien para distraerme, pero no era la forma. Varios me aconsejaron, pero yo no los pescaba. Cuando uno se mete en esas hueás no pesca a nadie, es como enamorarse”, dijo entonces.

“He estado haciendo las cosas bien, distrayéndome más, tratando de mejorar psicológicamente, mentalmente, he estado mal. Me he sentido mal por algunas críticas. Sigo mal, pero siempre trato de hacer las cosas bien”, agregó.

Además, hace algunos meses el artista inició una relación con la modelo Ignacia Michelson, con quien se le vio en el Festival de Viña del Mar.