Hace algunos meses se había informado respecto a que Marcianeke, cantante chileno de música urbana, se encontraba en medio de un tratamiento para superar adicciones. Durante un concierto, el joven mostró que aquello va en serio.

Resulta que en un video, viralizado en TikTok, se muestra que durante un show el músico recibió una bolsa con lo que pareciera ser cocaína, la cual rechazó de forma tajante.

“Oye no hagan más esta huevada (sic) ¿ya?. La pulenta”, se le escuchó decir antes que lanzara lejos el contenido.

Por lo anterior Marcianeke recibió gran cantidad de aplausos de parte del público presente en el lugar. Posteriormente siguió con el espectáculo.

Marcianeke y su cambio de vida

Hay que señalar que, en diciembre pasado, el cantante tuvo una conversación María Luisa Godoy en el espacio Urbanos, donde habló de su tratamiento para dejar las drogas.

En aquella entrevista indicó que sus motivos eran: “para que dejen de criticar, para que vean y se den cuenta con los hechos”.

En ese entonces también reconoció que “(Estuve) refugiándome en droga y hueás (sic), creyendo que estaba bien para distraerme, pero no era la forma. Varios me aconsejaron, pero yo no los pescaba. Cuando uno se mete en esas hueás no pesca a nadie, es como enamorarse”, agregó.

“He estado haciendo las cosas bien, distrayéndome más, tratando de mejorar psiclógicamente, mentalmente, he estado mal. Me he sentido mal por algunas críticas. Sigo mal, pero siempre trato de hacer las cosas bien”, agregó.

Además, hace algunos meses el artista inició una relación con la modelo Ignacia Michelson, con quien se le vio contento en el Festival de Viña del Mar.