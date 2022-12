El cantante urbano Matías Muñoz, mejor conocido como Marcianeke, fue el nuevo protagonista de Urbanos, donde tuvo una íntima conversación con María Luisa Godoy sobre su depresión y los esfuerzos que hace para rehabilitarse de su adicción a las drogas, rompiendo en llanto al hablar de su situación actual.

Todo ocurrió cuando, luego de hablar en diferentes momentos con el músico, el equipo vuelve con la voz de Dímelo Ma un mes después, donde Godoy describe que hubo un cambio radical en la vida del artista.

Muñoz comenta que comenzó a hacer ejercicio y que decidió comenzar a cuidar su salud, además de disminuir su consumo de drogas. Respecto a sus motivos, aseguró que todo era “para que dejen de criticar, para que vean y se den cuenta con los hechos”.

Asimismo, reconoce que estuvo por años “refugiándome en droga y hueás (sic), creyendo que estaba bien para distraerme, pero no era la forma”. “Varios me aconsejaron, pero yo no los pescaba. Cuando uno se mete en esas hueás no pesca a nadie, es como enamorarse”, sostuvo.

Poco después, se ve a Godoy conversando a solas con Muñoz sobre el actual momento de su vida.

“He estado bien, haciendo las cosas bien, distrayéndome, tratando de mejorar psicológicamente, porque he estado mal, me he sentido mal por algunas críticas”, dijo, para entonces admitir: “Sigo mal. Pero siempre trato de hacer las cosas bien y estar bien”.

“Pero, ¿qué significa estar mal?”, le preguntó Godoy.

“No sé, uno igual se siente solo”, menciona Muñoz con la voz quebrada. “Las críticas igual afectan un poco”, dice, para entonces romper en llanto.

“Por más que trato de demostrar que estoy haciendo las hueás bien, siguen diciendo que no. No me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima, yo no le lloro a nadie. No me gusta mostrar que lloro, nadie tiene que verme así. Tengo que demostrar que estoy bien”, menciona entre sollozos.

“Pero eres un ser humano, eres un cabro talentoso, has seguido adelante; mira hasta donde has llegado”, menciona Godoy para consolarlo, sin éxito.

“No ha sido fácil. Pero es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual, por lo que uno ha pasado, por lo que han dicho… Yo he tenido que luchar y he estado solo en todo esto. Solo”, confiesa.

“No he podido refugiarme en alguien, decirle mis cosas. Siempre me he guardado mis cosas, pero llego a un límite”, lamentó, apuntando también que “ahora no pensé que iba a terminar llorando hablándote, si quería demostrarte que estaba bien”.

Entonces, Godoy le pregunta al músico sobre su proceso de rehabilitación, a lo que Marcianeke admite que “no ha sido fácil. He estado bajándole la dosis, (porque) llevo años drogándome harto”.