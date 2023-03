La modelo chilena se sumó a la plataforma de contenido para adultos, años atrás había señalado que no le parecía una mala idea.

La modelo chilena Camila Recabarren anunció hace algunos horas su llegada a la plataforma Onlyfans, sumándose a varias famosas chilenas que han optado por la difusión de contenido exclusivo como una fuente de ingresos.

La exMiss Chile confirmó esto a través de sus historias de Instagram, donde publicó una imagen en lencería blanca junto a un enlace hacia la plataforma para adultos.

Junto con eso posteó en su feed una nueva sesión de fotos, en la cual aparece con un vestido color gris y luciendo un nuevo peinado.

Durante 2021 Camila Recabarren había dejado entrever que estaba pensando en sumarse a este tipo de sitios en línea, luego que un seguidor en redes sociales le consultara al respecto.

La persona en ese entonces le preguntó: “¿Ya tienes un Onlyfans?”, a lo que ella respondió: “Podría ser 😅 no me dejan 😂”.

Otra famosa chilena que se había sumado a una web de contenido era Camila Nash, quien en enero pasado había hecho su ingreso a Arsmate, plataforma chilena similar a Onlyfans.

La joven, que vive en México hace un par de años, señaló que se apoyó en un equipo para poder mejorar su contenido y llegar a más personas.

“Tengo el contenido listo. Me apoyé en dos amigos bien talentosos. Uno me maquilló y el otro me tomó las fotos. La pasamos súper bien haciendo las sesiones”, indicó a LUN.

“Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos y, haciendo esto, la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, todo”, agregó.