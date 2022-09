La senadora Ximena Rincón sufrió un accidente vehicular cuando era entrevistada en vivo. La parlamentaria estaba participando en una transmisión en vivo junto a los animadores Ignacio Gutiérrez y Nicolás Salhus del programa web “El Centro” cuando ocurrió el hecho.

La senadora era trasladada en su auto mientras al mismo tiempo participaba en la entrevista a través de su celular. Fue en ese momento que su vehículo fue impactado por otro automovilista: “Nos acaban de chocar. Un auto se abrió, se pasó de segunda a primera pista y nosotros íbamos pasando”, explicó la parlamentaria, según recogió Paǵina 7.

“No pasó nada, solo el daño del vehículo y yo iba con cinturón de seguridad, menos mal”, afirmó a los animadores. De hecho, fue el abogado Salhus quien tomó como ejemplo el accidente para hacer hincapié en el uso del elemento de protección.

La parlamentaria decidió no descender del vehículo y continuar con la entrevista mientras esperaban la concurrencia de personal de Carabineros, quienes se encontraban cerca del lugar del choque.

“Estamos todos bien. Yo no me quiero bajar, porque si me bajo, van a decir ‘la senadora y qué sé yo…"”, argumentó.

Tal como se logró ver en el video, ni la senadora Rincón ni la persona a cargo de transportarla sufrieron lesiones a causa del accidente vehicular.