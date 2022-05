Medios en México reportaron este viernes la muerte de la cantante chilena Bárbara Intriago, quien en 2003 fue participante del programa Rojo, fama contra fama.

De acuerdo a lo reportado por el medio mexicano El Diario, Intriago murió debido a un prolongado cáncer cerebral que padecía.

El deceso fue confirmado por un publicista llamado Erwin Pérez, quien trabajara cerca de la artista nacional por mucho tiempo.

“Derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago. Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora. Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años. Consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas, me consta de Cynthia Nilson, Vicky Echeverry, María Isabel Saavedra, Angélica Willard, Dániza Tobar”, expuso.

“Seguro olvido a varias más. Adjunto una foto hermosa que ella misma me envió hace seis meses, donde está justamente con Vicky y Saavedra. En sus textos la Barby me decía ‘ya pasará’ ‘saldré de esto’, pero no se pudo; como se dice en Chile, qué lata”, agregó.

En febrero pasado, Bárbara también había compartido una foto haciendo alusión a su cáncer en redes sociales

“Siento tanto cansancio hoy, algo así como venir de una guerra, ésa que ya gané porque mi actitud y disposición es abrazar mi situación con ésa resilencia que me ha tocado desarrollar durante ésta única y valiosa experiencia de vida,….por ti, por mí, y por quienes hoy ya no están, seguiré dando lo mejor de mí”, expuso.

Intriago estuvo en el programa de talentos de TVN hace casi 19 años. Posteriormente emigró a México para probar suerte como cantante.

Dentro de sus grandes logros está haber cantado en el Madison Square Garden de Nueva York y haber hecho duetos con Ricardo Montaner.