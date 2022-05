Este domingo el periodista Nicolás Gutiérrez comunicó a través de sus redes sociales una compleja situación, al contar sobre el fallecimiento de su abuela.

El comunicador, con pasos por Chilevisión y Canal 13, dedicó una imagen y emotivas palabras para que mujer.

“Ya no tengo abuelos. Se me fue mi nena… la que me cuidó, crió y mal crió. La que hasta sus últimos días, incluso pese a que su cabeza le jugaba malas pasadas, me trataba así como en la foto… como a un niño”, expuso.

“Ojalá que hoy esté feliz en donde esté, reencontrándose con todos los que tanta falta le hicieron desde que partieron. Ojalá que mi Vicente le haya hecho una bienvenida maravillosa y mi tata ya la esté llevando a bailar un tango sobre las nubes”, agregó.

“Mientras tanto aquí quedan sus recuerdos y un amor eterno. Así como el agradecimiento de que me haya tocado como abuela, y haber podido disfrutarla hasta hoy”, concluyó.

En 2018 Gutiérrez vivió un complejo momento, al revelar que su hijo recién nacido había muerto por complicaciones de salud.

En ese entonces el periodista detalló que su hijo tenía una “malformación en sus riñones y eso contribuyó a que tuviera un mal desarrollo de sus pulmones”, por lo que debió estar conectado a ventilación mecánica.

“Vicente fue un guerrero y dio una pelea increíble hasta el último minuto. Sintió en todo momento el amor que cada uno de ustedes le transmitió a través de sus oraciones y buenas energías”, expresó.