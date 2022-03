Este miércoles el matinal Buenos Días a Todos realizó un programa especial celebrando los 30 años del programa. Allí estuvieron invitados rostros históricos como Jorge Hevia, Margot Kahl, Germán Valenzuela y Carola de Moras.

Precisamente la exanimadora (periodo 2010-2011), realizó un balance de su estadía en aquel espacio, la cual coincidió con el momento más duro que vivieron en su historia.

“Hemos ido viendo como ha cambiado la forma de hacer matinal, a nosotros nos tocaba el matinal ‘chasconeado’, bueno para bailar, bueno para la ‘talla’, donde la pauta de repente se lanzaba por cualquier parte”, recordó.

“Pasaban cosas tremendas y entraba el ‘Tata’ Díaz a retarnos, o Gustavo Careaga nos citaba y era como ir a inspectoría. Ahí una pensaba ‘acá cagamos”, agregó entre risas.

Asimismo, la exmodelo también se dio un tiempo para recordar a Felipe Camiroaga, quien fuera su compañero en la conducción del espacio.

“Yo tuve la fortuna y suerte de pasar de un día estar en mi casa, a que me llamaran para hacer una nota, y que un mes después me ofrecieran ser la animadora. Yo hasta el día de hoy no me lo creo, siento que estaban súper chiflados, súper mal de la cabeza”, indicó riendo.

“Fue una súper experiencia, me tocó estar con un grande, el mejor hasta el día de hoy, lo digo con respeto por quienes están aquí. Era algo tremendo estar junto a Felipe Camiroaga y aprender desde su sencillez y generosidad”, añadió.

Por último, De Moras también realizó una comparación entre los formatos tradicionales de matinales con las apuestas que se dan hoy en día.

“Aprendimos a hacer una tele mucho más sana y limpia, con mucho menos ego y menos dividida. Mucho más lineal, en el concepto de ser más proactiva, entonces yo lo pasé increíble y tuve suerte de tener esta base como primera escuela”, concluyó.