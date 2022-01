La cantante chilena Mon Laferte (38) reveló este jueves el nombre que llevará su hijo que está por nacer.

La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram, donde la intérprete de Vuelve por favor y Tu falta de querer colgó una fotografía de una prenda para su pequeño que ella misma tejió.

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel“, escribió, dando a conocer el nombre de su bebé, que podría nacer en unas semanas.

“Ya tengo ocho meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada”, añadió.

Una semana atrás había compartido imágenes de una presentación en la que se ve su abultado vientre debido a la gestación.

El embarazo de la artista fue anunciado en agosto pasado, cuando la mujer contó que buscaba tener un hijo desde hace largo tiempo.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló mediante un video vía Instagram.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, señaló.

La cantante, además, transparentó los sentimientos que le despierta la llegada de su hijo: “Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto, tengo mucho miedo todavía. Me queda un par de semanitas para estar bien”, dijo.