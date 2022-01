El periodista Roberto Cox, conductor de noticias en Chilevisión y CNN Chile, respondió este martes a las acusaciones de ruidos molestos nocturnos en su vivienda, se disculpó con sus vecinos y apuntó contra los medios de comunicación.

Las declaraciones del comunicador llegaron a través de Twitter, donde el profesional redactó un hilo entregando su versión.

En ella, afirmó que “en los últimos días he recibido miles de insultos y agresiones tras un asado en mi casa en el que nos juntamos 12 personas a despedir a un amigo”.

La “funa” y la aberrante complicidad de los medios web. En los últimos días he recibido miles de insultos y agresiones tras un asado en mi casa en el que nos juntamos 12 personas a despedir a un amigo. HILO — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) January 11, 2022

Continuó luego, señalando a sus colegas de portales web, con que titularon con “el indeseable del barrio” basándose en comentarios de Twitter, “reposteando un video en el que poco y nada se aprecia y, peor aún, viralizando la dirección donde vivo”.

Más tarde acusó que ningún medio lo contactó para obtener su versión y se cuestionó “¿qué clase de periodismo de escritorio es ese? Quedarse sentado a que escriba algo en Twitter”. “La verdad es que no tengo ganas de salir a explicar lo que hago en mi casa. Tengo una polola y un lindo grupo de amigos con los que nos divertimos sanamente. ¿Es pecado?”, emplazó.

Asimismo, advirtió que incluso hubo quienes enviaron correos a su lugar de trabajo y pidió que, ante situaciones similares, se denuncie ante “Carabineros o autoridades pertinentes”.

“Si a algún vecino le molestó el ruido, pido mis más sinceras disculpas y procuraré que no vuelva a ocurrir”, sentenció.

Recordemos que las acusaciones, con videos incluidos, comenzaron a viralizarse a través de Twitter por usuarios que afirmaban que en la vivienda de Cox se realizaban fiestas hasta horas de la madrugada con música a alto volumen.

Previo a las declaraciones del periodista, BioBioChile tomó contacto con él para conocer su versión. No obstante, señaló que no quería “darles de comer a los que amedrentan a través de la funa”, por tanto no tenía “nada que decir al respecto”.