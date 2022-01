No ha sido fácil el paso de Daniela Aránguiz por El Discípulo del Chef, el cual ha estado marcado por problemas con Perla Ilich y con su equipo. Por lo anterior, en un capítulo emitido días atrás la bailarina pidió un cambio de equipo.

En este contexto, Aránguiz pasó del conjunto verde al azul, que es dirigido por ‘China’ Bazán. Justo ahí la exintegrante de Mekano sorprendió al explicar el por qué de su mal momento: había perdido un embarazo hace poco.

“Me he sentido muy bien recibida. Me extraña todavía, me siento como extraña, todavía no me acostumbro, es un cambio grande”, comenzó.

“Estoy pasando por un tema hormonal un poco difícil. La semana pasada tuve una pérdida, de un embarazo, muy pequeñito, un embarazo muy chico”, agregó.

“Eran muchas cosas envueltas, muchas penas envueltas. Yo no sabía de mi embarazo y esta pérdida también me afectó, por eso decidí estar tranquila y creo que mi decisión está súper bien”, detalló.

Hay que señalar que esta semana se vivió una polémica en el espacio de cocina de Chilevisión, luego que Perla Ilich anunciara su retiro debido a discusiones con otros miembros.

“He tomado la decisión, le avisé a Ennio, de retirarme del programa de manera definitiva”, comenzó señalando.

“Mis compañeros saben mis razones, creo que entrar en polémicas y cosas… ya tuvimos mucho de eso”, agregó, aludiendo a los diferentes roces que tuvo con Daniela Aránguiz a lo largo de los diferentes capítulos.