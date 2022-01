Este viernes Perla Ilich decidió dejar la competencia de manera voluntaria en El Discípulo del Chef.

Luego de la prueba de inmunidad, la gitana tomó la palabra para dar a conocer sus razones.

“He tomado la decisión, le avisé a Ennio, de retirarme del programa de manera definitiva”, comenzó señalando.

“Mis compañeros saben mis razones, creo que entrar en polémicas y cosas… ya tuvimos mucho de eso”, agregó, aludiendo a los diferentes roces que tuvo con Daniela Aránguiz a lo largo de los diferentes capítulos.

“Es por un tema de tranquilidad mental, y por eso prefiero retirarme. Esto es cocina, hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas. No me caracterizo por eso”, sostuvo.

Y aunque una emocionada Karen Bejarano trató de convencerla para que cambiara de parecer, Perla afirmó que decidió irse para su tranquilidad y para sentirse bien.

Cabe señalar que al inicio del programa Perla había decidido abandonar el estudio de manera momentánea tras protagonizar un fuerte encontrón con Daniela Aránguiz, compañera de equipo (verde) que decidió irse al azul.

“Somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte, y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémicas”, había señalado la esposa de Jorge Valdivia, lo que en ese momento desató la inmediata reacción de Perla.

“Las polémicas las armas tú Daniela”, replicó la gitana.