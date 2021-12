La actriz Teresita Reyes (71) acusó este martes haber vivido desaires de famosos locales que, a pesar de haber aceptado participar en su Live A Calzón Quitado que realiza en Instagram, le avisan a último minuto que no participarán. “Me decepcioné un poco de varios compañeros”, lamentó.

Sus palabras llegaron en la misma red social, donde la intérprete que ha participado en producciones nacionales como Machos, Brujas (Canal 13) y Amanda (Mega), se quejó abiertamente en un video de poco más de dos minutos.

“Estoy en una disyuntiva espantosa. Opínenme. Tengo ganas de no hacer Live hasta el próximo año porque encuentro que cuesta tanto encontrar al invitado y que te diga que sí, y cuando te dicen que sí después te llaman a última hora y te mandan a la cresta“, se quejó la mujer, que suele realizar transmisiones con rostros de la pantalla en la red social.

Sostuvo, además, que sondeó cambiar el formato a uno en que compartiera con sus más de 110 mil seguidores, aunque luego añadió que “estaba pensando en no hacer ninguna hueá (sic), ir a mi casa, echarme, regar mis plantas, jugar con mis perros, comer rico y engordar”.

Teresita Reyes: “Me decepcioné un poco de varios compañeros”

En la conversación con sus followers, la intérprete dijo que dejaría de invitar a gente tan conocida porque “me cansé de que me digan que no porque me pongo muy nerviosa, y estamos con la productora como locas buscando a la persona que reemplace a la otra persona que no llamó a tiempo”.

“Hace años que no estaba en una encrucijada. Como que me decepcioné un poco de varios compañeros, colegas del ambiente artístico“, añadió luego.

Más tarde reflexionó en seguir con su trabajo sólo con sus seguidores, “aunque sean 50 (viéndola), pero son mis 50”.

La actriz, en sus transmisiones, acumula miles de reproducciones. Entre sus invitados han estado Francisco Reyes, Jorge Zabaleta, Héctor Noguera, Magdalena Max-Neef, Antonella Ríos, Andrés Velasco y Francisca Walker, entre otros.