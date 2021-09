La actriz Teresita Reyes recordó, en conversación con el actor Jorge Zabaleta, los tiempos en que participaban en la teleserie de Canal 13 Machos. “Ustedes eran insoporables”, le dijo.

La producción, que está siendo reemitida, se estrenó durante 2003. En ella se seguía la vida de la familia Mercader, compuesta por el patriarca Ángel (Héctor Noguera), su esposa Valentina Fernández (Liliana Ross) y sus siete hijos, entre los que se encontraba Álex (Zabaleta).

Fue en un reciente Live de Instagram que Reyes afirmó que “ustedes fueron un muy mal precedente. Puta que se portaron mal en Machos (…) Se creían la raja”, recoge Glamorama.

“Ustedes llegaban a la hora que se les paraba. Nosotros, los actores rascas, categoría Z, teníamos que esperar a estos weones que valían callampa como actores todos. Esperándote dos horas, weón. Y se ponían de acuerdo (…) Y nosotros con una cara de este porte. Hacían lo que querían (sic)”, se quejó.

Zabaleta, en tanto, aseguró que “nunca había trabajado tanto. Había sentido ‘éxito’ haciendo otras teleseries, pero cuando empecé esta teleserie (creció)”.

“En Machos ustedes eran insoportables. Y ahora vi uno o dos capítulos de Machos y debo reconocer que ustedes actuaron bien. Yo no sé dónde se les quedó el talento”, replicó Reyes.

Sobre su personaje, en tanto, recordó que “tenía una profundidad exquisita que yo adoré, porque hablaba de la aceptación del padre, hablaba de lo que sentían los hijos cuando los padres los invisibilizan”.

“Era un personaje que, hasta el día de hoy, me conmueve. Y cada día le encuentro más cosas. Y si me tocara hacerlo hoy en día haría tantas cosas, a lo mejor, tanto más. Me enamoré de ese personaje”, añadió.

Recordemos que la confirmación de la reemisión de Machos llegó en diciembre pasado, reemplazando a Brujas.