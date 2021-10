Sin dudas el tema de esta semana en los medios de espectáculos fue el triángulo amoroso de Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia China Suárez.

Y es que Nara responsabilizó a Suárez de haber quebrado su familia, lo que derivó en una larga polémica que incluso inspiró un controvertido bolso en Argentina.

De acuerdo al diario Clarín, Seis mastres

, una popular marca de bolsos argentina, lanzó una bolsa ecológica uno con el mensaje: “Hasta que la China nos separé”.

Mientra algunos en redes sociales lo tomaron como una broma, otros lo rechazaron y criticaron.

“La verdad no me parece un chiste… de muy mal gusto, incluso … es madre de 3 niños y no la conocemos“, sentenció una cibernauta en el perfil de de Instagram del negocio.

“Que manera de minimizar esto, me encanta que desdramaticen, pero es demasiado porque habla de una persona. Punto, una persona. Que no conocemos aparte! ¿La China separa o estos tipos son un desastre?”, añadió otra.

“Los tipos son un desastre y ella se pasa la sororidad por el culo. Por más que los tipos sean una mierda nadie la obliga a cagarse en la otra mina”, sentenció una clienta.

¿Broma?

Por su parte, las creadoras se defendieron diciendo: “Se hizo sin ánimos más que reírnos sin polemizar. Solo eso”.

Según las dueñas del emprendimiento, la idea nació de varios pedidos que recibieron, por lo cual optaron por mostrarlo en sus redes sociales, donde comparten sus modelos producidos en arpillera, un material orgánico.

La polémica

Tras varios días en el ojo del huracán, Suárez se refirió este miércoles a las acusaciones de “romper familias” que llegaron del país trasandino, luego de la revelación de presuntos mensajes románticos que la vinculan sentimentalmente con el futbolista Mauro Icardi.

“Yo no comencé”, acusó en un escrito en que también apuntó a que el “peso” se lo lleva ella, y no “el hombre que fue irracional”.

La historia de esta trama, que acumula miles de líneas en la prensa de espectáculos, comenzó cuando el sábado pasado la modelo trasandina Wanda Nara, casada con Icardi -jugador del Paris Saint-Germain-, escribiera en Instagram: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

Medios locales rápidamente comenzaron a especular sobre quién era esta tercera persona en discordia, llegando a concluir que sería Suárez. Más tarde, en el programa Los ángeles de la mañana, afirmaron que Nara habría encontrado mensajes privados entre Suárez e Icardi, en Telegram.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, le habría escrito la modelo. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le habría respondido Icardi.

Más tarde, Nara publicó en Instagram una fotografía en que daba, nuevamente, pistas sobre su relación. “Me gusta más mi mano sin anillo”, escribió junto a la imagen.

Por su parte, Suárez explicó que “he guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, apuntó.

Agregó que “lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, añadiendo que siente “en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.