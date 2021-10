Rompió el silencio. La actriz argentina Eugenia China Suárez se refirió este miércoles a las acusaciones de “romper familias” que llegaron del país trasandino, luego de la revelación de presuntos mensajes románticos que la vinculan sentimentalmente con el futbolista Mauro Icardi. “Yo no comencé”, acusó en un escrito en que también apuntó a que el “peso” se lo lleva ella, y no “el hombre que fue irracional”.

La historia de esta trama, que acumula miles de líneas en la prensa de espectáculos, comenzó cuando el sábado pasado la modelo trasandina Wanda Nara, casada con Icardi -jugador del Paris Saint-Germain-, escribiera en Instagram: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

Medios locales rápidamente comenzaron a especular sobre quién era esta tercera persona en discordia, llegando a concluir que sería Suárez. Más tarde, en el programa Los ángeles de la mañana, afirmaron que Nara habría encontrado mensajes privados entre Suárez e Icardi, en Telegram.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, le habría escrito la modelo. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le habría respondido Icardi.

Más tarde, Nara publicó en Instagram una fotografía en que daba, nuevamente, pistas sobre su relación. “Me gusta más mi mano sin anillo”, escribió junto a la imagen.

El desahogo de China Suárez

La polémica farandulera no quedó ahí. De hecho, fue el actor nacional Benjamín Vicuña quien, este martes, salió en defensa de Suárez, su exesposa. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos“, escribió en una Historia de Instagram.

Fue en la misma plataforma que la actriz de El hilo rojo se decidió a publicar una carta para sus más de 5,4 millones de seguidores. En el escrito, acusó que ella no fue quien comenzó con la historia y advirtió que se trata de historias “manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, apuntó.

Agregó que “lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, añadiendo que siente “en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

Para ella, sostuvo, se trata de “una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo una profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

“El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, se quejó.

“Yo no comencé, no provoqué y no alenté”

La actriz continuó manifestando, sin nombrar al futbolista, que “lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”.

“Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación”, sostuvo, sentenciando que asume su “inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más”.

“Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, agregó.

Al cierre, la celebridad trasandina deslizó palabras para los medios argentinos que “están con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística”, quienes “serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mi”.

“Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirve solo como un descargo sino también para reflexionar sobre nosotras”, finalizó.