El pasado viernes la influencer chilena Naya Fácil confirmó que dejó el país para radicarse en Colombia, por tiempo indefinido. Este martes, la joven mostró en sus redes sociales que se sometió a cirugías estéticas en dicho país.

De acuerdo al detalle de La Cuarta, Naya tuvo operaciones en zonas como brazos, espalda, abdomen, piernas, papadas, mentón y transferencia a glúteos.

En sus historias de Instagram la muchacha indicó que se encuentra en pleno proceso de recuperación, con una evolución favorable.

“Tengo que estar tranquila con los movimientos y todo eso ahí vamos de a poquito avanzando con mi recuperación”, expuso.

“Actualmente no tengo nada de dolor, he estado con súper buena recuperación (…) Me siento bien, acá existe una especie de bomba de dolor, que es algo que podrían llevar a Chile, porque es maravillosa”, agregó en otro registro.

Hay que señalar que Naya aseveró, el viernes pasado, que por el momento se radicó en la ciudad de Barranquilla, con el fin de iniciar nuevos proyectos.

“Sabes que ya me adapté a Colombia de verdad. Se me olvidó cómo era Chile (…) No, mentira jajaja. Algún día volveré allá. Ahí les estaré comentando algunas cosas que les iré contando a su debido momento”, expuso en ese entonces.

“Bueno, las cosas hay que asumirlas como son, las chilenas somos buenas onda. Acá son super regias, pongamos a la altura de las mujeres colombianas. Nacen lindas y son súper amables. Es lo que nos tocó chiquillos”, concluyó.