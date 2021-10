El pasado viernes la influencer chilena conocida como Naya Fácil sorprendió a muchas personas al anunciar que viajó con unos amigos a Colombia y, de momento, pretende establecerse en ese país.

A través de sus historias de Instagram la joven indicó que actualmente se encuentra viviendo en un hotel de la ciudad de Barranquilla, a la espera de establecerse de forma más definitiva.

“Hace mucho calor acá, es muy curioso porque está nublado. Deben estar rondando los 30 grados, según ‘Naya Meteoróloga”, expresó en su particular estilo.

En este sentido, un seguidor consultó a la muchacha respecto a si tenía una fecha de regreso a nuestro país. La respuesta fue negativa.

“Sabes que ya me adapté a Colombia de verdad. Se me olvidó cómo era Chile (…) No, mentira jajaja. Algún día volveré allá. Ahí les estaré comentando algunas cosas que les iré contando a su debido momento”, expuso.

Por último, Naya habló de cómo ha sido la recepción del pueblo colombiano en aquel país.

“Bueno, las cosas hay que asumirlas como son, las chilenas somos buenas onda. Acá son super regias, pongamos a la altura de las mujeres colombianas. Nacen lindas y son súper amables. Es lo que nos tocó chiquillos”, concluyó.