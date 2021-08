Diana Bolocco no se quedó callada tras recibir desagradables comentarios de parte de dos seguidores de Instagram, que cuestionaron su última foto donde aparece desnuda.

“Así celebré el paso a la fase 4… Nah!mentira… Necesitaba una excusa para subir esta foto del 2018 con poquita ropa y no se me ocurrió nada más”, bromeó la conductora junto a la foto.

“En todo caso, por favor tomemos la fase 4 con responsabilidad. No queremos volver atrás!!!!!!!!!!”, añadió.

“¿Alguna crisis de vieja que se quita tanto la ropa últimamente?”, escribió una cibernauta en el post.

“Vieja para ti”, replicó la periodista. “Tengo 44 años y me siento en la flor de la vida”, dijo.

“Amo mi edad y me siento orgullosa de tenerla. Creo que a los 80 te voy a contestar lo mismo”, agregó. “La edad es solo un número. Y si hay algo que sabemos es que tú también vas a cumplir años cada 365 días”, añadió.

“Espero que cuando llegues a los 44 te tomes las fotos que quieras, te saques la ropa cuando quieras y que nadie se sienta con el derecho de decirte vieja. Así habremos avanzado como sociedad”, cerró.

“Cero aporte”

Pero aquella cibernauta no fue la única que comentó negativamente, otro usuario criticó aún más duro a la animadora.

“¿En serio? es increíble como la pandemia a afectado la salud mental de las personas, magnificando las estupideces y lo torpe”, comenzó.

“Pero bueno, cuando no existe un pensamiento positivo que compartir, una foto en pelota, para algunos te hace sentir superior”, añadió.

“Cero aporte, sólo mostrando la poca materia que existe ahí, en esa cabeza poco pensante”, cerró.

La conductora también decidió replicar. “Ay, no. No puedo con este comentario”, comenzó.

“¿Me dijiste tonta por sacarme una foto así? ¿Y me avisas que no tengo nada más que compartir? te juro que no me da para contestarte. Revísate por favor”, sentenció.