La modelo Roxana Muñoz reaccionó luego que el pasado miércoles la Seremi de Salud Metropolitana ratificara la millonaria multa en su contra por su polémico ayuno de 21 días.

Tras un largo sumario sanitario, se confirmó la multa de 400 UTM (más de 20 millones de pesos) por haber “engañado” al público mostrando su experiencia y hablando de los beneficios de una ayuno así.

“Horrible lo que están haciendo. Lo encuentro injusto. Porque les estoy mostrando mi experiencia”, sentenció la modelo a Chilevisión Noticias.

“En ningún momento estoy vendiendo un producto. Sino que estoy contando mi experiencia con el ayuno”, añadió.

Recordemos que entre julio y agosto de 2020, la modelo se sometió a un proceso llamado Water Fasting, donde dejó de consumir todo alimento por 21 días, manteniéndose sólo con agua.

Según explicó en su momento, el procedimiento fue supervisado por el “gurú de vida sana” Loren Lockman, quien lleva años en el tema, pero no cuenta con ningún tipo de entrenamiento médico.

“De verdad que me coartaron”

En la nueva sentencia, a la que tuvo acceso BioBioChile, se señala que, además, para la modelo “está prohibida cualquier forma de publicación o propaganda referente a higiene, medicina preventiva o curativa y ramas semejantes que, a juicio del Servicio Nacional de Salud, tienda engañar al público o a perjudicar la salud colectiva individual”.

Esto, luego que consideraran que la circunstancias del ayuno pueden provocar “alteración del funcionamiento cognitivo; afectación de las hormonas del estrés; riesgo a la inmunidad; paro cardiorrespiratorio, entre otros”.

“De verdad que me coartaron, no tengo libertad. No sé qué subir, no sé qué puedo mostrar, porque ellos ponen como que estoy engañando a la gente, o sea es algo como absurdo”, sentenció por su parte la exchica reality.

Muñoz además afirmó que cree que 20 millones es un exceso, y que no tiene los medios para pagar un monto así.

La decisión de la autoridad sanitaria se materializó luego de una denuncia realizada por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., quienes acusaron “engaño” en la dieta que promovía Muñoz, quien cuenta con más de 174 mil seguidores en Instagram.

Hace algunas semanas la modelo repitió el proceso de ayuno, esta vez de 30 días, en su hogar y en silencio.