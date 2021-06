Tras el polémico proceso de 21 días de ayuno al que se sometió el año pasado, la exmodelo Roxana Muñoz volvió a vivir la experiencia, y esta vez por 30 días.

La exchica reality realizó una técnica conocida como Water Fasting, y pasó un mes consumiendo sólo agua. En esta oportunidad, sin embargo, desde su hogar y siendo monitoreada a distancia por su ya conocido guía Loren Lockman.

“Todos mis ayunos son supervisados. Y este ayuno también. Todos los días debía informar mis signos vitales, presión, pulso, temperatura, oxígeno en sangre, glucosa, peso, grasa, masa muscular, porcentaje de agua en el cuerpo, horas de sueño, cantidad de agua que bebí en el día y otras cositas más”, explicó a BioBioChile.

Roxana afirmó que se siente “muy bien físicamente”. “Aún estoy en la etapa de la realimentación, comiendo sólo frutas y verduras. Duermo increíble, siento una paz y una felicidad interior difícil de explicar. Estoy muy tranquila, con muchos sueños por cumplir. Y ya la próxima semana puedo empezar con ejercicios”, dijo.

¿Por qué más largo?

“La diferencia con el anterior es que este ayuno lo hice más largo para sanar definitivamente unos tema de salud, que maravillosamente ya no los tengo”, explicó y añadió que en ocasión también comenzó antes del invierno “para no sentir tanto frío”.

Según Muñoz, gracias a que estuvo en casa, pudo seguir “cumpliendo con mi deber de madre y dueña de casa, cocinar, acompañar a mi hija en sus clases online, alimentar a mis animales, etc”, dijo.

Roxana vive hace tres años en Colina, donde disfruta de la naturaleza e incluso cuenta con una huerta donde cultiva lechugas, tomate cherry, acelgas y pimentón. También tiene árboles de naranjas, tuna, higos, manzana, limón ciruela y muchos más.

Esta vez el proceso “lo hice calladita, no le conté a nadie”. Esto tras la polémica que se desató el año pasado, luego que compartiera cada paso en redes sociales.

Aquella controversia no sólo desató críticas y preocupación de especialistas, sino que además terminó con una millonaria multa en su contra impuesta por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, de la que no ha tenido noticia.

“Mi abogado contestó, pero no nos has dado respuesta, ya hace varios meses”, aseveró.

Ayuno en pandemia

La pandemia de coronavirus no fue un tema que le complicara mucho para realizar el ayuno. De hecho, dijo que “el cuerpo se alimenta de sus reservas. No se alimenta desde afuera”.

Tampoco teme al contagio. “Estoy en mi casa, con mi familia y no salimos a ninguna parte”, aseveró. “No salimos ni tenemos contacto con el exterior. Tenemos alimento para mucho tiempo. Nunca nos enfermamos, comemos muy sano y muy buena hidratación. Mi hija estudia piano, ballet y canto. Todo online”, explicó.

“Vivo en una parcela en la punta del cerro con una vista hermosa. Tengo cerros para hacer deporte frente a la casa, muchos animales, aves de distintas especies y un sol hermoso cada día. Respiramos, tomamos sol, tenemos contacto todo el tiempo con la naturaleza. Tenemos todo lo que necesitamos acá. No hay necesidad de salir. Difícil que algún virus nos pueda afectar”, comentó.

Eso sí, prefirió abstenerse de responder si se había vacunado contra el covid-19. “De mi familia no me voy a referir. Respeto la privacidad de ellos. Tampoco te diré si me vacuné o no. No quiero que mi decisión pueda influir en otras personas de vacunarse o no”, sentenció.

Roxana tampoco tiene temor a que su nuevo ayuno pueda generar la misma ola de críticas que el anterior. “¿Por qué tendría que tener temor? Siempre he dicho que un ayuno jamás se debe hacer solo, que deben consultar antes con su médico, que no todos pueden hacer un ayuno”, aseguró.

“Además es una experiencia personal, es mi estilo de vida, mi experiencia, mis creencias. Y tengo pruebas con exámenes todo, de que mi salud ha mejorado increíblemente, y estoy muy agradecida porque el ayuno al igual que a muchos amigos y amigas de otros países, me cambio la vida”, cerró.

Postura Médica

Recordemos que el año pasado no fueron pocos los médicos que cuestionaron la practica de Roxana. En conversación con BioBioChile, el médico de la Universidad de Chile, Pablo Henríquez, aseguró que los riesgos de realizar un ayuno así, “superan los potenciales beneficios”.

“Cuando un ayuno es muy largo, consume las proteínas del cuerpo, las cuales están presentes en músculos, órganos y tejidos de todo tipo. Además, al disponer de tan poca glucosa, el cerebro comienza a consumir otro tipo de sustancias llamadas ‘cuerpos cetónicos’, disminuyendo su rendimiento y capacidad nutritiva“, advierte el especialista.

Recordemos que Muñoz señaló el año pasado que se había sometido al “water fasting” (beber solo agua), para sanar una condropatia patelofemoral (lesión en el cartílago de la rodilla que se manifiesta con dolor) y otros dos problemas de salud que la aquejaban.

Sobre ese argumento, el médico afirma que no exista evidencia científica que compruebe la efectividad de un ayuno prolongado para trata esa enfermedad. “Claramente existen métodos más seguros y mejores para bajar de peso, como una adecuada dieta y ejercicio regular”, complementa.