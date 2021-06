El periodista y doctor en filosofía Cristian Contreras se ha transformado en un controvertido personaje de la televisión, donde se hizo conocido como “Doctor File”. Pero ¿sabías que también es hermano de la actriz Ángela Contreras (50)?

De hecho, el panelista de televisión compartió una foto con la protagonista de Sucupira en sus redes sociales, la cual se viralizó rápidamente puesto que la intérprete se encuentra alejada de la pantalla chica desde hace años.

“8 fuerzas mantienen la Creación: movimiento y quietud, solidificación y fluidez, extensión y contracción, unificación y división. Es tiempo de unirnos como buenos hermanos”, escribió “Doctor File” junto a la imagen que actualmente suma más de 2 mil likes en Instagram.

Recordemos que Ángela fue parte de la época dorada de las teleserie de TVN, donde encabezó elencos de exitosas producciones como Amores de Mercado y Ámame, entre otras. No obstante, en 2007 decidió dar un paso al costado del mundo de las áreas dramáticas.

¿Por qué se fue?

“Un día me dijo ‘hermano, no voy a hacer más televisión, no voy a hacer más teleseries’, las razones fueron varias. Primero, es que se dedicó a sus niños, a cuidar la familia, que para ella es lo más importante”, confesó su hermano Cristian hace algunos años.

“Lo segundo es que siempre le dieron papeles más bien de carácter sensual que terminan aburriendo a las actrices y sobre todo a la Ángela que tuvo mucha sobreexposición”, añadió Contreras, que actualmente busca convertirse en candidato presidencial.

“Yo creo que si llega un buen guion, escrito por un buen guionista que hace falta en nuestro país, creo que podría volver a la televisión o al cine que es en lo que está más desarrollada hoy en día”, cerró.

Amor por Accidente

La última producción de Ángela en televisión fue Amor por Accidente, en 2007, de la cual salió repentinamente.

Contreras interpretó a Isabela, una mujer que se reencuentra con un amor de juventud (Francisco Melo), justo cuando su infiel esposo sufre un accidente que le hace perder la memoria.

Su drama no termina ahí, ya que luego es diagnosticada con un tumor cancerígeno, pero antes que su historia se pudiera desarrollar, un accidente le cuesta la vida.

La guionista María José Galleguillos, quien participó de la producción, recordó la salida de la actriz de la teleserie y afirmó que se trató de “un desacierto muy grande”.

“Yo creo que fue una mala decisión. Porque después había que hacer que el protagonista (Melo), que estaba enamorado de ella, se tuviera que enamorar de otra mujer. Entonces, a mí me parecía que eso no era de un personaje protagónico de teleserie”, recordó en el programa de Youtube Modo Teleseries.

La guionista rememoró que la idea de sacar a Contreras de la teleserie vino por parte de la producción. “Fue algo ajeno a nosotros. Fue algo que se nos pidió y ahí Marcelo (Leonart), que era jefe de equipo, tuvo que negociarlo. Los guionistas no queríamos matar a la protagonista. No fue algo que surgiera de nosotros”, se defendió.

Aseguró, además, que la reacción de la actriz fue de sorpresa, pues “estaba desconcertada y le explicaron que era un vuelco para hacer subir el rating. Pero ella estaba desconcertada. Es que es raro que una teleserie suba el rating matando a la protagonista”.