Este jueves BioBioChile informó del caso de los aclamados bailarines nacionales Karen Forcano y Ricardo Vega, quienes se aprontaban para ser parte de dos festivales internacionales de gran importancia, que se realizarán en España y en Miami (EEUU).

No obstante, ambos revelaron a través de sus redes sociales que no pudieron salir del país en las últimos días, debido a que las fronteras están cerradas y hubo algunos trámites que no pudieron realzarse.

“Sabíamos que estaban las fronteras cerradas en Chile y estuvimos haciendo antes las averiguaciones del permiso que había que sacar por Comisaría Virtual”, contó Karen a este sitio.

“Nos pedía el pasaje y documentos acreditando la salida extraordinaria del país. Por lo mismo, desde Estados Unidos y España nos mandaron las cartas pertinentes”, añadió.

Pese a esto, la Policía de Investigaciones no visó el viaje hacia el exterior, debido a que no logró acreditarse suficientemente la causal evocada.

Afortunadamente, en las últimas horas parece haberse destrabado la salida de los dos bailarines de suelo nacional, para que puedan viajar hasta Estados Unidos y presentarse en Miami.

Esto se habría logrado luego que el Ministerio de las Culturas diera su apoyo a la pareja para que pudieran completar los permisos correspondientes.

Así lo explicó a BioBioChile Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas y las Artes, quien sostuvo que este tipo de gestiones las habían realizado con anterioridad.

“Desde el Ministerio de las Culturas, a través de nuestra unidad de Intermediación, nos pusimos en contacto con Karen y Ricardo para ofrecerles nuestro apoyo y los documentos necesarios para que obtengan el permiso que les permita viajar y representarnos en el extranjero”, expuso.

“La unidad de intermediación ya ha ayudado a distintos artistas que han necesitado salir del país, ya sea para participar en este tipo de instancias o recibir algún tipo de galardón, como Raúl Zurita, Alfredo Castro, Luis Gnecco y Maite Alberdi, entre muchos otros y lo seguiremos haciendo”, agregó.

Hay que señalar que, según se explica en el sitio de Seguridad pública, “solo se podrá solicitar viajar por alguna de las siguientes cuatro causales: Realización de actividades fundamentales e imprescindibles para el país; Situaciones de carácter humanitario; Actividades esenciales para la salud y Viajes que no consideran el retorno a Chile”.

“Cada caso debe ser urgente y calificado. Lo que significa que el viaje no será autorizado, si este pudiera hacerse en otra fecha”, añaden.