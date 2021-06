Karen Forcano y Ricardo Vega son dos bailarines chilenos que han dado la vuelta al mundo gracias a sus presentaciones que incluso sacaron aplausos de la mismísima Jennifer Lopez.

Esta semana se preparaban para iniciar una pequeña “gira internacional”, que los llevaría a un Festival de Baile en España y en Miami. Además serían el show de entretiempo de un programa de boxeo en Estados Unidos, y jurados en un campeonato mundial de salsa.

Sin embargo, todos sus planes se vinieron abajo, cuando no lograron salir del país por el cierre de fronteras impuesto por las autoridades, debido a la pandemia de coronavirus.

La pareja explicó su situación en Instagram, donde también pidieron ayuda. En las imágenes relataron que a pesar de contar con todos los documentos necesarios, la Comisaría Virtual les rechazó la autorización especial para poder viajar en medio de la emergencia sanitaria, por lo que acudieron presencialmente para obtener el permiso que finalmente fue rechazado por la PDI en el aeropuerto.

“Sabíamos que estaban las fronteras cerradas en Chile y estuvimos haciendo antes las averiguaciones del permiso que había que sacar por Comisaría Virtual”, contó Karen a BioBioChile.

“Nos pedía el pasaje y documentos acreditando la salida extraordinaria del país. Por lo mismo, desde Estados Unidos y España nos mandaron las cartas pertinentes”, añadió.

Tanto ella como Ricardo intentaron hacer los trámites online en dos ocasiones, pero fueron rechazados. “Nos mandaron un correo diciendo que los documentos no eran lo bastante… como para acreditar un viaje extraordinario, como que no tenían suficiente peso para la salida extraordinaria del país”, relató.

La explicación

Efectivamente, en uno de los correos se les explica que “se rechaza la solicitud… por no acreditarse suficientemente la causal evocada, ya que los documentos acompañados no acreditan que la salida del país del solicitante sea para gestiones de carácter urgente o esencial para la adecuada marcha del país”. A eso se sumaba que “esta causa debe acreditarla un organismo del Estado Chileno, como el Ministerio del Deporte o el Ministerio de la Cultura”.

“No teníamos claro si quien respondía era una máquina y por eso nos rechazaban… así que nos dirigimos a una comisaría presencial en Santiago, donde explicamos todo y el Mayor nos dijo que cumplíamos con todos los requisitos para salir del país… era un intercambio cultural, algo que hace bien para el país, aparte es nuestro trabajo”, comentó.

Como muchos artistas, Karen y Ricardo llevan un año sin poder trabajar normalmente debido a la pandemia, por lo que esta era una gran oportunidad para ellos.

“Una pena tremenda”

Según su relato, en el aeropuerto mostraron el documento físico, pero no los dejaron embarcar. “PDI nos explicó y nos dijo que ese papel podría ser falsificado, que ellos necesitaban el permiso de Comisaría Virtual, porque tenía un QR, y el papel obtenido presencialmente no servía”, recordó.

“Otro PDI nos dice que el papel no sirve, porque un Carabinero no tiene la facultad para dejarte salir del país, que quienes te dejan salir del país son el Ministerio del Exterior”, sentenció.

Karen aseguró que siente “una pena tremenda”. “No sólo estamos perdiendo dinero, ya que en Chile no podemos trabajar hace casi dos años, porque el baile está totalmente muerto y no tiene ni siquiera luces de que algo se reprograme”, dijo.

“Que a nosotros nos llamen desde Chile y nos quieran sacar de acá, que nos paguen estadía, comida, más el viático de lo que cobramos, es súper importante, no sólo como algo cultural para el país, sino que también como trabajo. Nosotros comemos de esto. Nosotros nos dedicamos a esto desde los 9 años como profesión, no es un hobbie“. reconoció.

“Si nosotros no bailamos, no damos clases, no vamos a las convenciones, no comemos directamente. Y así ha pasado con todos los artistas de este país”, aseveró.

Karen revela que se sienten privilegiados de ser invitados por la televisión extranjera para mostrar su arte y “que pena que el Gobierno vea como no importante estas cosas”. “Se tiran la pelota. No hay ningún ente que nos pueda ayudar. Y sólo necesitamos eso (que alguien nos pueda orientar)”, sentenció.

“A nosotros nunca nadie nos ha ayudado con nada, ni con cartas, ni con plata, ni nada… todo lo hemos hecho solos, pero ahora nos están cerrando las puertas aún más, con esta medida de las fronteras cerradas. Lo único que pedimos es que nos dejen salir… Necesitamos que alguien, sea Ministerio del Interior, el Ministerio de las Culturas, nos haga la carta, poder mostrar nuestras cosas y poder salir”, comentó.

¿Qué dice la ley?

BioBioChile tomó contacto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para conocer detalles de la situación, no obstante, se limitaron a detallar los criterios para los permisos especiales para viajar.

Según se explica en el sitio de Seguridad pública, “solo se podrá solicitar viajar por alguna de las siguientes cuatro causales: Realización de actividades fundamentales e imprescindibles para el país; Situaciones de carácter humanitario; Actividades esenciales para la salud y Viajes que no consideran el retorno a Chile”.

“Cada caso debe ser urgente y calificado. Lo que significa que el viaje no será autorizado, si este pudiera hacerse en otra fecha”, añaden.

Este sitio también tomó contacto con el Ministerio de las Culturas, quienes quedaron de revisar el tema.