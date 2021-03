La modelo Kathy Bodis respondió a los comentarios y bromas de redes sociales, luego de poner a la venta una planta a $199.990.

Hace algunos días la exchica reality ofreció en sus Historias de Instagram, una planta conocida como bananero -de nombre científico Musa x paradisíaca-, la que es habitual en ambientes tropicales y que tiene un valor de mercado superior a los $200.000.

Debido a su alto costo, la imagen se viralizó de inmediato. “Para todos los hater chistositos que no saben el valor de una planta. Les daré educación gratuita”, sentenció este fin de semana en la misma plataforma.

En la publicación, Bodis muestra que originalmente pagó 215 mil pesos por la planta, a finales del año pasado.

“Ahí se los dejo, el valor que me costó mi ‘Bananero’. Gracias a una hater que me pidió la boleta, me dio la idea. Hasta más barata la estaba vendiendo. Saludos y dejen de odiar, que les hace mal”, concluyó.

El “Bananero” es común encontrarlo en versiones pequeños, pero Bodis compró una de dos metros y medio. Según contó a Las Últimas Noticias, la adquirió en un vivero de Vitacura, en la región Metropolitana. No obstante, tras leer sobre sus cuidados, tomó la decisión de publicarla en sus redes sociales.

“La gente paga una millonada por un iPhone pero encuentran que un árbol que nos da oxígeno está caro. Siento que la vida está al revés”, explicó la influencer al medio.

Luego de asesorarse por una experta, finalmente decidió mantenerla en su vivienda. “Ya no quiero venderla, pero no sé si me baje la tontera más adelante de nuevo”, agregó.

“Es una planta que requiere de cuidados, quizás la vendería si no puedo darles esos cuidados y en pos de hacer lo mejor para la planta”, cerró.

Según el sitio especializado Verde es vida, el bananero necesita “un lugar cálido y luminoso” y “precisa más riego que otras plantas de interior”, aunque debe ser moderado para evitar que su raíz se pudra.