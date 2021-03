La influencer y exparticipante del realityshow Pareja Perfecta, Kathy Bodis, recibió críticas luego de intentar vender una planta en 199.990 pesos. “Es el mismo precio al que la compré”, se defendió.

Días atrás fue que la mujer, a través de sus Historias de Instagram, comunicó a sus más de 140 mil seguidores sobre su decisión.

Se trata de una planta conocida como bananero, de nombre científico Musa x paradisíaca, habituada a ambientes tropicales. Es común encontrarla en versiones pequeñas, pero Bodis compró una que medía dos metros y medio.

Según contó a Las Últimas Noticias, la compró en un vivero de Vitacura, en la región Metropolitana. No obstante, tras leer sobre sus cuidados, tomó la decisión de publicarla en sus redes sociales.

La imagen llegó a Twitter, donde usuarios cuestionaron el precio del artículo, en momentos en que algunas tiendas virtuales también han causado controversia por sus precios y el origen de sus productos.

“Es el mismo precio al que la compré (…) La gente paga una millonada por un iPhone pero encuentran que un árbol que nos da oxígeno está caro. Siento que la vida está al revés”, dijo al medio.

Luego de asesorarse por una experta, finalmente decidió mantenerla en su vivienda. “Ya no quiero venderla, pero no sé si me baje la tontera más adelante de nuevo”, agregó.

“Es una planta que requiere de cuidados, quizás la vendería si no puedo darles esos cuidados y en pos de hacer lo mejor para la planta”, cerró.

En efecto, tiendas comerciales como Ripley y Falabella venden la misma planta, de igual tamaño, a precios muy similares.

Según el sitio especializado Verde es vida, el bananero necesita “un lugar cálido y luminoso” y “precisa más riego que otras plantas de interior”, aunque debe ser moderado para evitar que su raíz se pudra.