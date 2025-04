Luego de que la actriz surcoreana Kim Sae-ron fuera encontrada muerta en su casa en febrero pasado, las miradas se dirigieron a su colega, la estrella de la serie de Netflix, ‘Está bien no estar bien’, Kim Soo-hyun.

La razón de ello es que el actor fue acusado por la familia de la artista de haber tenido una relación con ella, cuando esta aún era menor de edad.

Fue precisamente el círculo cercano de Kim Sae-ron el que publicó pruebas como fotografías y mensajes de texto que compartían, donde se demuestra que la relación inició en 2016, cuando el hombre detrás del personaje Moon Kang-tae tenía 27 años y ella tenía apenas 15 años, según recoge Infobae.

A raíz de dichas acusaciones, Kim Soo-hyun realizó una conferencia de prensa, donde negó los hechos que se le adosan y aseguró que todo es un montaje de la familia de su expareja.

“Acepto la responsabilidad por lo que he hecho y aceptaré cualquier crítica por ello, pero no puedo asumir la responsabilidad de algo que no hice. Para la gente que todavía cree en mí, quiero dejar las cosas claras”, dijo lleno de lágrimas frente a los medios, según recoge el Korea Times.

Aunque inicialmente el actor había negado cualquier tipo de relación con su colega, ahora aseguró que estuvo con ella durante un año hace cuatro años, cuando ella ya era mayor de edad.

Sobre las pruebas presentadas por la familia, Kim Soo-hyun las catalogó como “falsos testimonios” y “evidencia fabricada”.

Respecto a lo que sumó: “Su familia me acusa de llevarla a la muerte solo por ser su exnovio. Me presionan para que confiese algo que no hice”, concluyó.

Cabe mencionar que el actor no accedió a responder preguntas de los periodistas apostados en el lugar.