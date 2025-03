La cuenta regresiva para la segunda temporada de "The Last of Us" ha comenzado, revelando su tráiler final que muestra la creciente distancia entre Ellie (Bella Ramsey) y Joe (Pedro Pascal) tras eventos desencadenados por decisiones difíciles. La serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann se estrenará el 13 de abril en MAX, con 7 capítulos según Espinof. La nueva temporada contará con actores como Joe Pantoliano, Alanna Ubach, y presentará a la antagonista Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. Los creadores prometen "cambios significativos" y revelan que Eugene, personaje de la "Parte II", cobrará vida a través de Pantoliano. Además, Pedro Pascal confiesa que la separación de su personaje de Ellie fue disruptiva, aunque beneficiosa para su naturaleza codependiente. Bella Ramsey admite que algunas escenas emotivas han sido un desafío profesional.

La cuenta regresiva para la segunda temporada de The Last of Us, ya comenzó. En ese sentido, la serie inspirada en el popular videojuego lanzado en 2013, dio a conocer su tráiler final.

En el avance, podemos ver cómo crece la distancia entre Ellie (Bella Ramsey) y Joe (Pedro Pascal), luego de los eventos desencadenados por la difícil decisión que tomó el protagonista en la temporada anterior.

La segunda temporada, que empezará el próximo 13 de abril, podrá ser visto por el servicio de streaming MAX. De acuerdo con el sitio Espinof, la ficción creada por Craig Mazin y Neil Druckmann contará excepcionalmente con 7 capítulos.

Las sorpresas de la segunda temporada de The Last of Us

En una nota de la revista de espectáculos Variety, publicada hace pocos días, dieron a conocer el resto de actores y actrices que se suman al elenco. Entre ellos, se encuentran Joe Pantoliano (“Bad Boys for Life”, “The Matrix”), Alanna Ubach (“Euphoria”), Ben Ahlers (“The Gilded Age”), Hettienne Park (“Hannibal”), Robert John Burke (“Law & Order: Special Victims Unit”) y Noah Lamanna (“Star Trek: Strange New Worlds”).

Asimismo, en esta oportunidad, la serie nos presentará a la antagonista, Abby (que será interpretada por la actriz de “Dopesick” Kaitlyn Dever). Un hecho, que ha provocado una división entre los fans del videojuego, que en su “parte II” augura un triste final para Joe.

Por su lado, la protagonista, Bella Ramsey, reveló al citado medio, que la trama la ha exigido mucho, profesionalmente hablando. “Me dan miedo algunas de las escenas más emotivas y no me siento satisfecho con mi actuación”, afirmó.

En el mismo reportaje de Variety, también los creadores de la serie -Druckmann y Mazin- aclararon que introdujeron “algunos cambios significativos”, al igual que la temporada uno.

Al respecto, afirmaron que Joe Pantoliano dará vida a Eugene, un personaje de la “Parte II” que solo se escucha en el juego, mientras Ellie y su amiga Dina (interpretada por Isabela Merced) descubren un invernadero de cannabis.

Finalmente, sobre ese “inesperado” giro en la trama, Pedro Pascal admitió que la distancia entre su personaje y Ellie (Ramsey) fue una instancia disruptiva en su propio trabajo. “Aunque Bella y yo estamos unidos para siempre, no tenerla cerca durante toda la segunda temporada fue como una separación cruel”, dijo. “Es bueno para mi naturaleza codependiente, pero malo para mi corazón”.