La serie en live action de Las Chicas Superpoderosas, producida por la cadena televisiva The CW, contó con Dove Cameron, Chloe Bennet y Yana Perrault para interpretar a Burbuja, Bombón y Bellota, respectivamente. Si bien fue anunciado en 2021, y tras ser cancelado ese mismo año, se filtró durante la jornada el tráiler del episodio piloto.

Escrita por Heather Regnie y Diablo Cody, la trama seguía a las hermanas ya adultas que dejaron atrás su infancia como superheoínas para conocer el mundo como personas normales.

Sumado a ello, se indagaba en la relación paternal con el Profesor Utonium, interpretado por Donald Faison.

Tras salir a la luz el tráiler, las imágenes rápidamente desataron críticas en muchos seguidores en las redes sociales.

El clip muestra a los personajes usando sus poderes y matando accidentalmente a Mojo, enfureciendo a su hijo, el futuro alcalde Jojo (Nicholas Podany).

Las chicas lidian con el incidente de manera diferente: Bombón abandona a sus hermanas y en la ciudad, Bellota se convierte en bombero y Burbuja vende mercadería en Hollywood Boulevard.

Después de que el Profesor las alienta a reunirse, lo hacen de mala gana cuando Jojo desata un poder hipnótico que convierte a la ciudad en alborotadores agresivos y violentos.

the trailer for the cancelled live – action cw powerpuff girls starring dove cameron has been found pic.twitter.com/KFXZfgSjnA

— ♡ aco ♡ (@AcoPensal) March 6, 2025