Justin Berfield, quien interpretó a "Reese" en "Malcolm in the Middle", se une a la esperada vuelta de la serie con nuevos episodios en Disney+. El actor confirmó su participación en redes sociales generando gran expectación entre los fanáticos, quienes también se preguntan por la presencia de Erik Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey y se retiró de la actuación, así como de Christopher Masterson en el papel de Francis. La trama de los nuevos capítulos se centrará en Malcolm, ahora adulto y padre, junto a su hija, enfrentando el caos familiar en la celebración del aniversario de bodas de sus padres Hal y Lois, según informó la revista Variety.