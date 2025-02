La segunda temporada de The Last Of Us, la exitosa serie de Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, llegará a las pantallas el 2 de abril. Se añade un nuevo personaje clave, Abby, mostrado en nuevas imágenes. La trama se sitúa cinco años después de la primera entrega, explorando las tensiones entre Ellie y Joel. Los showrunners revelaron cambios respecto al videojuego, eliminando escenas y personajes para mantener la sorpresa. Advierten que la estética de Abby en la serie difiere de la del juego, enfocándose más en el drama que en la acción física. La serie se estrenará en abril y promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.

El próximo 2 de abril llegará a las pantallas la segunda temporada de The Last Of Us, la exitosa serie de Max protagonizada por el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey.

En la segunda entrega, tal como lo revela el videojuego, se integra un nuevo personaje crucial, Abby, de quien se obtiene el primer vistazo con la liberación de nuevas imágenes de la serie.

Las instantáneas publicadas por Entertainment Weekly muestran no solo a Ellie de regreso, sino que también el grupo de Abby, y a Joel (Pascal) en su arribo a Jackson, Wyoming, donde se encuentra la cuñada del personaje del chileno.

En las imágenes también se puede ver al rol de Bella Ramsey cabalgando en la nieve junto a Dina (Isabela Merced), con quien tiene un crush en la serie.

De acuerdo a EW, la historia de la segunda temporada comienza cinco años después del fin de la primera entrega, donde Joel (Pedro Pascal) salvó la vida de Ellie, en el hospital de Firefly y las tensiones entre ambos siguen vivas.

Neil Druckmann y Craig Mazin, showrunners de la serie, hablaron con el citado medio, donde revelaron que hicieron varias modificaciones a la nueva temporada en comparación con el videojuego, con el fin de mantener el efecto sorpresa para los fanáticos.

Así, revelaron que eliminaron a varios personajes e incluso escenas completas.

“Estábamos hablando del juego 2, y de hecho hay un montón de cambios -a veces pequeños ajustes, a veces más grandes- que estamos haciendo en previsión de la adaptación del juego 2”, dijo Druckmann.

Una revelación trascendental que entregaron los creadores a semanas del estreno es que todas las escenas que aparecen un teaser de la segunda parte del videojuego, fueron eliminadas del adelanto de la serie, las cuales tienen que ver con el personaje de Abby.

Otra advertencia realizada por los creadores a la audiencia en la entrevista tiene que ver con este personaje, pues su estética física en la serie dista mucho de la del juego.

Esto, pues mientras en el videojuego Abby es corpulenta y musculosa, en la serie tiene una apariencia más adolescente, como la estética que le dio Bella Ramsey a Ellie.

De acuerdo a los showrunners esto se debe a que la nueva temporada se enfoca más en el drama que en la destreza física.

“No hay tanta acción violenta momento a momento. Se trata más del drama. No digo que no haya acción. Es sólo que hay diferentes prioridades y cómo lo enfocas”, dijo Druckmann.

La segunda temporada de The Last Of Us llegará a la televisión en abril próximo.