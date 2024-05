La cantante Lizzo reaccionó con orgullo a su mención en el último episodio especial de la serie animada South Park, titulado "The End of Obesity". En el capítulo, se hace una crítica al sistema de salud estadounidense y al culto al cuerpo, donde un personaje recibe una receta de "Lizzo" como parte de su tratamiento. La artista compartió su reacción en redes sociales, expresando su satisfacción por ser reconocida en la popular serie y destacando su mensaje de amor propio y empoderamiento. Con casi 3 millones de visualizaciones en TikTok, Lizzo afirmó con determinación que seguirá mostrando al mundo cómo no le importa lo que piensen de ella.

La cantante Lizzo reaccionó a su aparición en el último episodio especial de la serie animada South Park. La artista compartió sus impresiones en redes sociales del capítulo titulado “The End of Obesity” (en español, ‘El fin de la obesidad’), cuyo tema central es la obsesión por perder peso.

A través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y TikTok, la artista estadounidense mostró un fragmento del programa donde los personajes hacen una clara referencia a la artista estadounidense, quien es conocida por sus mensajes de empoderamiento y amor propio, así como un rostro del movimiento ‘body positive’.

Vale mencionar que este episodio de South Park hace una fuerte crítica al sistema de salud estadounidense y los polémicos medicamentos para perder peso como el Ozempic y Mounjaro, así como el culto al cuerpo en la sociedad.

Lizzo y su aparición en South Park

En el capítulo, un doctor le dice a Eric Cartman que está obeso. En la escena, el profesional le habla sobre una droga llamada semaglutida para adelgazar. No obstante, él no puede acceder al medicamento, ya que es demasiado caro y el sistema de salud no lo cubre, así que el médico le receta “Lizzo”.

“Voy a escribirte una receta para Lizzo. Es una cantante realmente buena que habla sobre la positividad corporal y sobre cómo ser feliz con tu apariencia. Quiero que escuches a Lizzo cinco veces al día y mires sus videos justo antes de acostarte. Me temo que tendrás que seguir a Lizzo el resto de tu vida“, dijo el doctor a Cartman en el programa.

En redes sociales, la intérprete de About Damn Time reaccionó orgullosa a su mención en la serie. En el video, reaccionó a un falso comercial de un “medicamento Lizzo” protagonizado por Sharon Marsh, madre de Stan. “Chicos, mi peor miedo se hizo realidad. Me hicieron referencia en un episodio de South Park. Tengo tanto miedo”, expresó la artista.

“Siento que, maldita sea, soy realmente esa perra. Realmente le mostré al mundo cómo amarte a ti mismo y que te importe un carajo, hasta el punto que estos hombres en Colorado saben quién carajo soy y lo ponen en su caricatura que existe desde hace 25 años”, afirmó la rapera norteamericana.

“Soy realmente esa perra y les muestro a todos cómo no me importa un carajo y seguiré mostrándoles cómo no me importa un carajo”, concluyó Lizzo. Su video suma casi 3 millones de visualizaciones y más 400 mil ‘me gustas’ en TikTok.