Este jueves, los fanáticos en CinemaCon pudieron dar un primer vistazo a lo que será Captain America: Brave New World, imágenes en las cuales figura Anthony Mackie y Harrison Ford como Sam Wilson (el nuevo Capitán América) y Thaddeus “Thunderbolt” Ross (el nuevo… presidente de los Estados Unidos).

Las imágenes fueron reveladas por Enterntainment Weekly, faltando aún diez meses para que se estrene el largometraje, el 14 de febrero de 2025 (sí, parece que será una película de San Valentín).

En una de ellas, se ve a ambos protagonistas conversando en la Casa Blanca, y en la otra, a Mackie de civil junto a su escudo, caminando cauteloso por unos pasillos.

Estas imágenes fueron reveladas junto con clips cortos de la película, los cuales sin embargo no fueron liberados en internet. En vez de eso, por ahora tenemos que contentarnos con el relato de los testigos oculares.

Según ellos, en el metraje se reveló una escena en que Wilson es recibido por Ross en la Casa Blanca, siendo felicitado por su trabajo durante los hechos que transcurren en Falcon & Winter Soldier, y pidiéndole reformar los Avengers bajo el alero del Gobierno de los Estados Unidos -contrario a la postura que tanto él como Steve Rogers mantuvieron durante la Civil War-.

Sin embargo, a los pocos minutos el recinto es atacado por supersoldados, entre los cuales se incluye a Isaiah Bradley (interpretado por Carl Lumby), presentado como un antiguo y secreto “Capitán América negro” en la serie de Disney+ ya mencionada.

“Diez veces más grande”

Al respecto, en conversación con EW, el actor detrás de Falcon explicó que “tenía más sentido que fuera una película de acción y espionaje con los pies en la tierra, en lugar de extraterrestres y aviones que atraviesan portales”.

“Aunque he estado en muchas de ellas y ya lo he visto todo, la oportunidad para Sam de establecerse realmente como una verdadera estrella de acción y Vengador llega con esta película”, sostuvo Mackie, quien también describió la historia de Brave New World como “10 veces más grande” que la de la serie que ya encabezó. “Una de las mayores conversaciones que tuvimos desde el principio fue que esto no fuera Falcon y el Soldado de Invierno – Parte 2, que fuera su propia película con su propia historia, con sus propios personajes”.

Asimismo, agregó que “el título implica que ahora hay un enemigo nuevo, más grande; hay una nueva frontera que tenemos que conquistar (…) Desde Captain America: The First Avenger hasta Endgame, el enemigo siempre era el bien contra el mal. Ahora que hemos conquistado eso, ¿a dónde vamos desde aquí? Cuando los malos reaparecen, ¿en qué forma lo hacen? Es un nuevo argumento con nuevos personajes, con nuevas creencias, y crea una nueva idea de este nuevo mundo en el que nos adentramos”.

Esta será la primera película del Capitán América en no tener como protagonistas a Chris Evans como Steve Rogers ni a Sebastian Stan como Bucky Barnes, e incluirá los regresos de Liv Tyler como Betty Ross y Tim Blake Nelson como The Leader, ambos vistos previamente en The Incredible Hulk.