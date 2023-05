El chileno Pedro Pascal, uno de los actores del momento, se encuentra negociando para unirse a la secuela “Gladiador”, dirigida por Ridley Scott.

Así lo adelantó este lunes el medio especializado Deadline, agregando que las conversaciones se encuentran en su etapa final.

La película, producida por Paramount, será la continuación del éxito estrenado en el año 2000, que tuvo al propio Scott como director y a Russell Crowe como protagonista.

La obra recaudó más de 460 millones de dólares en la taquilla internacional y ganó el Premio Óscar a Mejor Película, entre otros.

Pedro Pascal actuaría con Paul Mezcal y otros

De concretarse la contratación de Pascal, el intérprete aclamado por la exitosa serie “The Last of Us” (HBO) compartiría reparto con caras tan conocidas como Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington.

Scott también hará las veces de productor junto a Michael Pruss, Doug Wick y Lucy Fisher; David Scarpa se encargará del guion; y John Mathieson, Arthur Max y Janty Yates repiten como director de fotografía, diseñador de producción y diseñadora de vestuario en esta nueva entrega.

Paramount Pictures ha fechado el lanzamiento de la película para el 22 de noviembre de 2024.

La irrupción en el fenómeno “The Last of Us” y en la exitosa serie “The Mandalorian” (Disney+) han catapultado la carrera de Pascal, que también llegará como uno de los grandes favoritos a los Emmy en esta temporada de premios televisivos.

Recientemente, el chileno también ha participado en el conocido programa “Saturday Night Live” de la cadena NBC; protagonizará junto a Ethan Hawke el cortometraje queer “Strange Way of Life”, dirigido por Pedro Almodóvar; y aparecerá en las películas “Drive Away Dolls” y “Freaky Tales”, de Ethan Coen y Anna Boden.