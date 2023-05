El actor chileno Pedro Pascal fue uno de los célebres invitados a la Gala MET, evento benéfico conocido como los “Oscars de la moda”.

Usando una camisa y abrigo rojos combinados con unos shorts y corbata negros, Pascal llegó a la alfombra blanca que en esta ocasión rendía homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld.

Además, la estrella de The Last Of Us dejó atrás su usual peinado casual, para llevar el pelo engominado hacia atrás.

Asimismo, acompañó el look con unas botas de combate.

Cabe destacar que la temática de la MET Gala este año es “Karl Lagerfeld: una línea de belleza”, rindiendo tributo al fallecido diseñador de moda que trabajó para casas de alta moda como Chanel, Fendi o Balmain.