No hay duda que The last of us es una de las series más populares y exitosas del año. Pero ¿notaste que en el capítulo final se escucha un chilenismo?

Atentos tiktokers han comenzado a viralizar el momento que supuestamente ocurre en el episodio 9, en el minuto 15:40.

Allí podemos ver a Joel (Pedro Pascal) correr tras Ellie (Bella Ramsey), quien intenta guiarlo por un edificio abandonado para mostrarle un grupo de jirafas.

Sin saber dónde se dirigían, Joel le pide a Ellie que espere, pero esta no obedece. “Vamos, vamos”, dice la adolescente.

Y es ahí, donde los cibernautas están convencidos de que Joel suelta un garabato chileno. “Conchasumare (sic)”, habría susurrado el personaje, acompañado con “damn” (maldición).

Cierto o no, el video se ha viralizado por las redes sociales y muchos han revivido el episodio en HBO MAX para verificar si es o no cierto lo que se ve en los clips.

Y aunque muchos aseguran escuchar la frase, otros han matado la ilusión afirmando que solo dice: “She’s running, damn” (“Está corriendo, maldición”) o “Why is She running?, damn” (“¿Por qué está corriendo, maldición?”).

Y tú, ¿qué escuchas?