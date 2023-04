Marialy Rivas es una cineasta chilena que se fue reconocida en 2012, cuando obtuvo un premio en el Festival de Cine Sundance por su película Joven y Alocada. Desde allí su carrera fue en crecimiento, también recordada por su trabajo en La Jauría, ahora debutó en HBO, dirigiendo en la serie Perry Mason, que retrata al mítico personaje estadounidense creado en los 50.

Rivas en cuestión, fue parte de la dirección de la segunda temporada de la serie en 2 capítulos, el 5 y el 8, donde se involucró con el personaje al que ya conocía. Cabe recordar que Perry Mason, el abogado ficticio que resuelve crímenes, es parte de la cultura popular en Estos Unidos, propagándose desde los 50 con cuentos escritos y posteriormente en el cine con varias series y películas por las que es recordado.

En 2020 finalmente la plataforma de streaming de HBO decidió retomarlo con el estreno de la serie del mismo nombre, que este año estrenó segunda temporada con una millonaria producción que acogió a la directora chilena.

En conversación con BioBioChile, Rivas cuenta cómo llegó a este trabajo, explicando que después de su dirección en La Jauría, que se estrenó por TVN y Amazon Prime, una agencia de representantes la contactó para ofrecer sus servicios en Estados Unidos. “Yo dije eso nunca va a pasar, pero bueno, si me quieren representar buena onda, bonito, démosle y pasaron unos 6 meses y se abrió esta posibilidad”, dijo.

“Empezaron a hacer reuniones con distintos proyectos, nos juntamos con los productores de Perry Mason, uno les da su punto de vista.(…) Y en una reunión conversas con ellos y pasó que les gustó mi visión“, agregó.

Asimismo, apuntó a que ya estaba familiarizada con el personaje antes de llegar a la serie, argumentando que llegó a él mientras estudiaba la historia queer del cine y formaba admiración por el actor Raymond Burr, que fue quien interpretó a Mason originalmente.

“Yo conocía al actor porque ese actor era gay en el clóset y como yo estudio mucho la historia queer sabía de Raymond Burr este actor muy muy famoso en los años 50 en EE.UU. Nunca pudo salir del clóset a pesar de que estuvo con su pareja hombre, no sé 20 años, pero siempre tuvo que esconder su sexualidad por la fama y por los tiempos”, relató.

Un nuevo género para Marialy Rivas

Si bien la cineasta había experimentado antes con dramas policiales como en La Jauría, por ejemplo, asegura que anteriormente no se imaginaba en un género como este, puesto que Perry Mason plasma mucha acción, criminalística, misterio y un toque de cine negro.

“Como que yo jamás pensé que me iba a gustar filmar gente disparando, porque lo que yo hacía en mis películas se llama “coming of age” o de gente que está madurando, que busca su sexualidad y nunca pensé me va a gustar gente disparando. Pero le encontré el gusto a la acción, al género y entonces lo disfruté mucho.”, explicó.

En la misma línea, asegura que trabajar en el extranjero también le trajo varios cambios. “Obviamente hay un choque cultural de cómo se trabaja en Latinoamérica a cómo se trabaja en EE.UU, pero fue un buen traspaso porque ellos tienen sindicato, muy cuidado el sistema de trabajo, acá nosotros un poco trabajamos como en el lejano oeste, sin Dios ni ley”, admitió.

Estar allí además, sólo le trajo gratas experiencias “la verdad es que sólo fue bueno y tuve la suerte de que me hice amiga, el equipo era gente talentosísima con mucha experiencia. Era gente top top de la industria y terminé con grandes amigos, conociendo a sus esposos, yendo a comer a sus casas, realmente es una experiencia humana, creativa y profesional muy increíble”.

Incluso durante sus jornadas de rodaje tuvo la posibilidad de conocer al actor Robert Downey Jr. que figura como productor ejecutivo de la serie. “Él fue al rodaje y estuvimos ahí conversando, muy amoroso, esa gente que tiene como un brillo, de verdad como que parece que tuviera un aura que brilla alrededor”, detalló Rivas.

“Fue gracioso porque yo estaba sentada en el pasto dándole de comer a una ardilla completamente como no consciente de que venía él y apareció por detrás y se sentó conmigo y conversamos, estaba justo contándome la película de su papá y yo también le conté de la serie, de lo bien que lo estaba pasando y fue un bonito momento también”, añadió.

Avanzando en la industria

Sobre sus nuevas etapas en la industria del cine y la televisión junto a grandes personalidades del área, comenta que su foco no es la fama, si no más bien poder vivir de proyectos grandes y dedicarse de lleno a su carrera.

“Se siente lindo, siempre fue mi sueño trabajar en una industria grande, no tanto por Hollywood y la fama, si no que porque yo siempre digo ‘yo me quiero morir filmando’ y si yo digo como me puedo morir filmando es trabajando en una industria que tiene los recursos y la rapidez de producción como la gringa”, puntualizó.

Además, resalta el esfuerzo de los movimientos que permitieron hacer más ameno el camino de las mujeres en el cine como productoras y directoras. “Cuando yo hice Joven y Alocada hace 11 años, si bien gané en Sundance, hoy día una directora latina mujer que gana en Sundance tiene instantáneamente trabajo en la industria gringa y eso es gracias a todos los movimientos feministas e inclusivos de la disidencias que hicieron comprender a la industria y al mundo”.

Del mismo modo agrega “enseñaron que todas las voces son valiosas y aportan cosas, cuando traen esa gente de distintos lados. Antes la industria americana era muy cerrada, pero la mezcla y la evolución de estas nuevas plataformas y las inversiones y la conciencia de que la diversidad hace mejores sociedades empezó a abrir espacios. Entonces la verdad es que me siento muy afortunada de estar ahí y espero estar abriendo el espacio también a la gente que viene detrás de uno”.

Para finalizar, también entregó un mensaje a quienes están comenzando en el cine y aspiran a llegar lejos. “Que trabajen mucho, que no paren de trabajar, que hagan cortos, que traten de hacer sus largos, que traten de ir a festivales y que sobre todo aprendan a conocer su voz, su caligrafía personal de directores o directoras. Y que si trabajan mucho, si hacen todo eso y si ponen amor, tendrán la suerte de estar en un momento que no había pasado antes, donde sus posibilidades serán más grandes que nunca y puedan soñar todo lo que quieran y lo pueden lograr”, concluyó.