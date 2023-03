La ganadora de 3 premios Altazor y un Sundace por Mejor Actriz, Catalina Saavedra, estrenó su nueva película “Problemista” donde comparte elenco con la reconocida intérprete británica Tilda Swinton.

Fue a través de redes sociales que se dieron a conocer las fotografías de ambas actrices durante una conferencia realizada esta semana en Austin, Texas. En las instantáneas también se logra a ver a la actriz chilena junto a Emma Stone, actriz que llegó a la película como productora asociada.

Julio Torres, the RZA, Catalina Saavedra and Tilda Swinton is the ensemble you didn’t know you needed! #elproblemista pic.twitter.com/8ayzxO4vIg

SXSW Movie #12: Problemista, making its world premiere in the Headliners section and coming soon from A24, with director-star Julio Torres and stars RZA, Catalina Saavedra & Tilda Swinton.@sxsw #SXSW #SXSW2023 #Problemista #JulioTorres @RZA #CatalinaSaavedra #TildaSwinton @a24 pic.twitter.com/oVz33x5DtO

