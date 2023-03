Un cameo que pasó desapercibido para algunos se vio durante el capítulo 8 de The Last Of Us, adaptación de HBO Max que se estrenó este año. Allí apareció nada más y nada menos que Troy Baker, actor que interpreta a Joel en el videojuego.

Sin embargo, en esta ocasión interpretó a “James” uno de los seguidores de David en el penúltimo capítulo de la primera temporada de la serie. El personaje apareció en varias escenas y fue asesinado por Ellie casi al final del episodio.

Y es que Troy Baker fue quien dio vida a Joel en la producción del videojuego, que si bien no guarda mucho parecido físico con el personaje, fue quien actuó sus movimientos y voz, mientras que su apariencia fue modificada posteriormente y en la serie, la tarea recayó en Pedro Pascal.

Cabe recordar que Baker, que también es músico, fue ampliamente reconocido por su rol como Joel cuando se estrenó The Last Of Us en 2013, que premiado por la crítica, catalogó al protector de Ellie como uno de los personajes mejor escritos para un videojuego.

Troy Baker sobre Pedro Pascal como actor para Joel

El actor incluso reconoció que lo destacable de este personaje está en su creación por sí misma y sobre Pedro Pascal supliendo este rol en la serie, señaló que sería el indicado.

“En el momento en que me enteré de que habían elegido a Pedro dije, ‘Oh, bueno, ahora somos a prueba de balas’. Porque obviamente su pedigrí como actor es indiscutible, pero también es el hecho de que ha abrazado a este personaje con tantos brazos amorosos. Y no podría imaginar manos más cuidadosas para Joel“, dijo en una entrevista con IGN Latam.

“Lo que más deseaba era que quien fuera a interpretar a Joel me mostrara algo nuevo sobre el papel. ‘¿Hubo algo que pasé por alto? ¿Había algo que se me había escapado? ¿Había algo que no sabía?"”, reconoció.