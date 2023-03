Este domingo se estrenó el penúltimo capítulo de The Last of Us, serie que tiene emocionados tanto a los fans del videojuego como de quienes conocen la historia de Joel y Ellie por primera vez.

Si bien el adelanto muestra diferentes escenas de lo que será el final de la ficción, lo que destaca es una conversación entre Ellie y Joel, donde la adolescente le comenta que “todo lo que hemos pasado no puede ser por nada”.

“No hay otra salida, hay que terminar lo que empezamos”, continúa, a lo que Joel en un tono solemne asiente con su cabeza. Entre las escenas, se ve a la dupla llegar a Lake City, Ellie observando su cicatriz e incluso como ambos son atacados de sorpresa por la espalda.

En conversación con Vogue UK, la actriz Bella Ramsey se refirió a cómo será el episodio final de la serie, apuntando que “va a dividir a la gente masivamente, masivamente”.

Hasta el momento, se desconoce si la ficción seguirá la narrativa del videojuego o bien tendrá un final alternativo.

Respecto al episodio recién emitido, la propia Ramsey recuerda aquellas grabaciones como agotadoras por la violencia presente en la entrega, asegurando que a la vez “fueron algunos de mis días favoritos en el set. Eso suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que más amo”.

¿Cuándo se emite el capítulo final de The Last Of Us?

De acuerdo a lo informado en el propio adelanto, el último episodio se emitirá el domingo 12 de marzo, mismo día en el que se celebrarán los premios Óscar.

Se espera que el capítulo esté disponible a las 23:00 horas en Chile, donde se sabrá cómo acaba la misión de Ellie y Joel.