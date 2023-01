Luego confirmar a su elenco, Netflix liberó la primera imagen de lo que será la serie de live action de One Piece, y al mismo tiempo, revelaron cuándo debería ser su estreno en la plataforma de streaming.

Vale recordar que la producción está basada en el popular manga y animé creado por Eiichirō Oda y que cuenta con más de 100 volúmenes y sobre los mil episodios transmitidos.

“Se acerca el reencuentro de los sombreros de paja. One Piece zarpa en 2023″, fue el mensaje publicado por Netflix en sus redes sociales, con lo cual anunció confirmó que la entrega tendrá su estreno este mismo año.

La serie se trata de la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy, quien comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser el rey de los piratas, para lo cual deberá encontrar el tesoro One Piece dejado por el anterior rey de los piratas, Gol D. Roger.

La decisión de llevar al animé al formato de live action, fue tomada por la plataforma de streaming debido al éxito de One Piece, la tercera serie animada, basada en un manga, más vista, según Statista.

Vale recordar que ya se había aunciado que Iñaki Godoy será Luffy, Mackenyu interpretará a Zoro, Emily Rudd encarnará a Nami, Jacob Romero Gibson a Usopp y Taz Skylar a Sanji, en la versión live action de Netflix.

