Ambos actores interpretaron a padre e hija en el primer episodio de The Last of Us, donde acabaron ganando los aplausos por parte de los usuarios en redes sociales.

Durante la noche del domingo, la plataforma se streaming HBO Max lanzó el primer episodio de The Last of Us, serie inspirada por el videojuego homónimo protagonizado por Pedro Pascal, quien celebró el estreno compartiendo tiernas fotografías con su hija televisiva, Nico Parker.

Esto, luego de que ambos compartieran una de las escenas más emotivas del capítulo como padre e hija como Joel y Sarah, quienes acabaron siendo los protagonistas de los elogios en el estreno de la ficción.

Y es que en menos de 24 horas desde el lanzamiento de la serie, la joven Nico Parker compartió una postal sobre la íntima relación que tiene con el chileno en la ficción, donde mostró una pequeña instantánea de padre e hija jugando con la cámara.

Lo mismo hizo Pedro Pascal, quien compartió otra instantánea, esta vez con Nico Parker besando su mejilla. Junto a la imagen, el actor escribió: “¿Ya terminaste tu tarea?”, en un guiño a la relación entre ambos.

La comentada escena de Pedro Pascal

La serie inicia relatando el día a día de Joel con su hija, Sarah. Sin embargo, en cosa de horas, su vida da un cambio radical. Y es que un extraño fenómeno comienza a ocurrir en las personas, por lo que deciden huir de la ciudad.

Sin embargo, poco a poco dan cuenta de que la situación es más grave de lo que parece y, en medio del pánico de todos los habitantes, Joel busca la forma de mantener a salvo a su hija, cargando con ella cuando está herida tras sufrir un choque en auto.

Sin embargo, y tras pedir ayuda a un militar, este decide asesinarlos al sospechar que ellos también estarían “contagiados”, cosa que ninguno de los dos comprende y, al tratar de huir de los disparos con el arma del oficial, ambos acaban en el piso.

Así, el uniformado se disculpa con Joel para apuntarle a la cabeza, sin poder acabar el asesinato luego de que un amigo del protagonista pudiera salvarlo.

Pese a que Joel queda con heridas leves, se da cuenta que la pequeña Sarah no corrió la misma suerte y que está herida de gravedad. Joel toma un desesperado intento de hacerla reaccionar, pero la joven pierde la vida en los brazos de su padre, quien está desecho en lágrimas.

Aquel emotivo momento acabó siendo la tendencia en redes sociales, donde usuarios destacaron también la comparativa entre el videojuego y la serie.